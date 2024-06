Cerro Porteño: regreso y viaje a España con un amistoso confirmado

Cerro Porteño regresa este lunes a los trabajos apuntando a la segunda parte de la temporada. Tras los fracasos de perder el torneo Apertura 2024 del fútbol paraguayo con Libertad, siendo vicecampeón por quinta vez, y quedar eliminado de la Copa Libertadores 2024, accediendo a la Copa Sudmaericana 2024, el Ciclón carga con la obligación de campeonar en el semestre.

Lea más: Paraguay: Cuándo, dónde y a qué hora debuta en Copa América

Los jugadores retornan a La Nueva Olla para las pruebas médicas. Las tareas físicas comenzarán el martes en Asunción y desde el sábado 22, continuarán en la ciudad de Málaga. El plantel tiene previsto viajar a España el viernes 21 de junio y realizar las actividades hasta el 2 de julio, en el Marbella Football Center. En medio, el conjunto de Barrio Obrero disputará dos amistosos.

El primer partido confirmado será frente al Kilmarnock de Escocia: el choque será el 29 de junio, en horario y escenario a definir. El otro sería el 25, contra un rival que todavía no está decidido. De la mini pretemporada no participarán Alan Núñez, Víctor Cabañas, Ronaldo Dejesús, Wilder Viera (Sub 23) y Tobías Portillo (Sub 20), citados a diferentes categorías de la selección paraguaya.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Cerro Porteño: una transferencia y un refuerzo

Hasta el momento, Cerro Porteño realizó una transferencia y contrató al primer refuerzo. Fabrizio Peralta, convocado para la Copa América 2024 con la Absoluta, fue vendido (60%) al Cruzeiro de Brasil por US$ 3.000.000, mientras que Derlis Rodríguez, procedente de Tacuary, en la primera incorporación luego de adquirir el ochenta por ciento de los derechos.

Cerro Porteño: vs. Athletico Paranaense el 18/07

El Ciclón iniciará la segunda parte del 2024 con los playoffs de la Copa Sudamericana. Los dirigidos por Manolo Jiménez medirán al Athletico Paranaense, el jueves 18 de julio, a las 20:30 en La Nueva Olla. El fin de semana posterior debutará en el torneo Clausura ante el Sportivo Ameliano y el jueves 25 del corriente, visitará al Rubro-negro en la revancha de la serie.