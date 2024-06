Cerro Porteño está muy cerca de cerrar con Francisco da Costa

Cerro Porteño anunciará próximamente al segundo refuerzo para el resto de la temporada 2024. El Ciclón buscó nuevamente a un delantero brasileño que ya estuvo en los planes en mercados de pases anteriores. En esta oportunidad, el club acordó con el propio jugador y solo restan detalles para finalizar la operación. Así, Francisco da Costa será futbolista del “Club Más Popular”.

Da Costa había pedido salir del Bolívar y en Barrio Obrero vieron con buenos ojos la posibilidad de incorporar al ofensivo en lugar de Edu, quien rescindió contrato, y de Alfio Oviedo, otro que estaría dejando la institución (no viajó a la pretemporada en Málaha). El acuerdo entre el Azulgrana y el atacante, ex Sol de América, es compra definitiva del pase y un contrato por tres años.