Francisco da Costa, en exclusiva con ABC: “Me alegra mucho llegar a un equipo grande como Cerro Porteño”

Francisco da Costa llegó el sábado a Málaga, España, para comenzar una nueva etapa en la carrera: Cerro Porteño. El brasileño es el segundo refuerzo del Ciclón después de Derlis Rodríguez. Este domingo, luego de haber realizado el primer entrenamiento en el Marbella Football Center, el atacante habló en exclusiva con ABC Cardinal.

Lea más: Vídeo: Los goles del triunfo 2-0 de Cerro Porteño vs. Kilmarnock

“Me alegra mucho llegar a un grande como Cerro Porteño. Elegí el club porque conozco el fútbol paraguayo, conozco el país y Cerro Porteño fue un club que siempre me gustó cuando estuve por ahí”, comentó Da Costa. “Yo estoy muy contento de estar acá y voy a dar todo para rendir al máximo”, puntualizó el ex Sol de América.

[EXCLUSIVA] Francisco Da Costa, nuevo futbolista de Cerro Porteño, habló en @ABCCardinal tras incorporarse al plantel del Ciclón en España. 🌪️🔵🔴



🗣️ "Estoy más que ilusionado y me alegra mucho llegar a un equipo grande como lo es Cerro Porteño", dijo.



👉… pic.twitter.com/xHfuUvGU5J — ABC Deportes (@ABCDeportes) June 30, 2024

Francisco da Costa: “Ahora estoy a la altura”

Procedente del Bolívar, Francisco da Costa firmó por tres temporadas con el club de Barrio Obrero. “Estuve cerca de llegar a Cerro Porteño hace algunos años, pero no se pudo dar. Ahora he crecido mucho, tengo más experiencia. Ahora estoy a la altura de jugar en un club tan grande como Cerro Porteño”, añadió el futbolista a la 730 AM.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Da Costa reveló que conoce a varios jugadores del plantel azulgrana. “Estando en Sol de América conocí a Jean (Fernandes), en México fui compañero de Fer Fer (Fernando Fernández). Después sé quiénes son todos, conozco a todos, pero ahora vamos a convivir más”, explicó el ex Atlético Nacional, que desde el lunes empezará a activar a la par del resto.

Lea más: Francisco da Costa firmó y es nuevo refuerzo de Cerro Porteño