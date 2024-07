Miguel Benítez: el empate, el penal errado y “tristes por el...”

Cerro Porteño igualó 1-1 con Athletico Paranaense en el primer partido de la serie por los playoffs de octavos de final de la Copa Sudamericana 2024. “Tristes por el resultado porque trabajamos en la semana para poder ganar este partido. Entramos muy bien en los primeros minutos y por desatenciones en el segundo tiempo, ellos llegaron al gol”, analizó Miguel Benítez.

“Contento por el esfuerzo de los compañeros, se que hay que mejorar en algunas cosas y tenemos la semana completa para trabajarlo en la vuelta”, añadió Benítez, autor del tanto azulgrana a la media hora de partido. El ex Guaraní también habló del penal errado por Diego Churín. “Pudimos ampliar la ventaja, no se pudo, son cosas del fútbol, suelen pasar”, destacó el defensor.

“Necesitábamos tener un poco más el balón”

Miguel Benítez, quien marcó por primera vez con la camiseta azulgrana en siete partidos jugados, puntualizó que “necesitábamos tener un poco más el balón”. “En algunos minutos del partido necesitábamos tener un poco más el balón, no se pudo. Yo creo que ahí tuvimos un poco la falta de descansar con el balón cuando teníamos la ventaja del uno a cero”, finalizó el zurdo de 26 años.

