Enzo Giménez y la lesión de rodilla: “Tengo mucha molestia”

Enzo Giménez ya realizó hoy los estudios de la lesión que sufrió en el empate entre Cerro Porteño y Olimpia por la sexta fecha del torneo Clausura 2024 del fútbol paraguayo. El volante del Ciclón fue reemplazado a los pocos minutos del primer tiempo a causa de un golpe en la rodilla izquierda. El ex General Díaz había dejado el campo con síntomas de mucho dolor.

En el día después del 1-1 en La Nueva Olla, Giménez acudió al Sanatorio Migone para las pruebas que determinen la gravedad de la dolencia. Los resultados del examen estarán recién mañana. “A esperar los resultados, mañana van a estar, ojalá sea algo leve”, comentó el futbolista a ABCTV al abandonar el centro médico. “Tengo mucha molestia”, aseguró el mediocampista.

Enzo Giménez: “No está inflamada, pero...”

“Tengo mucha molestia, no está inflamada, pero tengo mucha molestia. Le trabé a (Erik) Lopez y ahí sentí un pinchazo. Espero que no sea nada, será lo que Dios quiera. Estoy esperando por el resultado. Yo no sé nada, los doctores van a saber, mañana (martes) vamos a tener las pruebas”, explicó Giménez, quien en principio está fuera de los próximos partidos del mes.