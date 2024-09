Manolo y el picante beso a los hinchas de Cerro Porteño: “Fue a una amiga y a una chica que está en silla de ruedas”

Cerro Porteño volvió a perder puntos en la pelea por el torneo Clausura 2024 del fútbol paraguayo. Esta vez, el Ciclón empató 1-1 con Sportivo Trinidense en La Nueva Olla y en caso de un triunfo de Olimpia hoy, puede quedar a 6 unidades de la cima. El principal apuntado al finalizar el partido fue Manolo Jiménez, que provocó más a los hinchas con un irónico beso.

El DT fue consultado en la conferencia sobre el gesto hacia los aficionados. El español respondió y señaló que “a la señora de Jacobo le he mandado un beso, es mi amiga”. “A la señora de Jacobo le he mandado un beso, es mi amiga. No sé qué has visto. ¿Sabes a quién le mandé el beso?”, continuó Manolo en referencia a la esposa de Jaboco Sanz, el preparador de arqueros.

“Fue para la señora de Jacobo y a una chica en silla de ruedas que la saludo siempre antes y después del partido. Gusta inventar, tienes razón tu... ¿La pregunta seria de fútbol era?”, agregó Jiménez sobre la pregunta que realizó el periodista de ABC, Juanma Figueredo. El entrenador dejó el campo abucheado por los simpatizantes azulgranas, que pidieron el cambio de técnico.

