“Jean es una criatura grande”: Cipriano Leguizamón, el nuevo preparador de arqueros de Cerro Porteño

Carlos Jara Saguier es el nuevo DT de Cerro Porteño y trabajará con Jorge Núñez como asistente, José Núñez como preparador físico y Cipriano Leguizamón como entrenador de arqueros. El nuevo cuerpo técnico realiza hoy la primera movilización con el plantel y debuta el sábado contra Sportivo Luqueño por la décimo cuarta fecha del torneo Clausura 2024.

Lea más: Cerro Porteño: ¿Cuándo y dónde debutará Carlos Jara Saguier?

En el día después del anuncio oficial y a horas del entrenamiento, Leguizamón conversó con el Cardinal Deportivo y reveló que recibió anoche la llamada de Jara Saguier. “A mí anoche el profe Jara Saguier me llama y me dice que hoy empezamos a trabajar en Cerro”, expresó el ex portero de Guaraní, Sol de América, Rubio Ñu, entre otros, en la década del setenta.

“Miro fútbol todo el día, otra cosa no veo”

“Miro fútbol todo el día, otra cosa no veo. Hace veinticinco años que me jubilé, estoy estancado acá en casa y otra cosa no veo. Mi mundo es el fútbol (…) Yo no soy una persona de salir de mi sistema de trabajo, porque me fue bastante bien y no voy a cambiar”, avisó Leguizamón, quien trabajará con Jean Fernandes y Alexis Martín Arias, los principales guardametas azulgranas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Cipriano Leguizamón fue consultado por Jean Fernandes: el entrenador de 66 años respondió y señaló que el brasileño es “una criatura grande”. “Yo creo que Jean es una criatura grande. Vamos a estar tocando algunas cosas, voy a escuchar su parecer y vamos a comprendernos”, añadió el profesional paraguayo a ABC Cardinal.

Lea más: “El campeonato todavía no terminó y vamos a jugar a muerte”