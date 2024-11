Diego León: “Cada uno da el cien por ciento, pero no se nos da la victoria”

Cerro Porteño igualó con Tacuary en el cierre de la fecha 18 del torneo Clausura 2024 del fútbol paraguayo. El 1-1 en La Nueva Olla, con goles de Fernando Fernández y Diego Fernández, impidió que el Ciclón recorte diferencias con Olimpia en la pelea por el título. Aunque matemáticamente aún está en la lucha, el Ciclón tiró definitivamente la toalla por el campeonato.

Lea más: Fútbol paraguayo: Así está la tabla del torneo Clausura 2024

“Estamos en una mala racha, lastimosamente no se dio otra vez la victoria”, señaló Diego León a Tigo Sports. “Cada uno da el cien por ciento cada día y no se nos da la victoria”, continuó el lateral izquierdo del Azulgrana, que sí supero al Decano en la tabla anual con el objetivo de conquistar un boleto a las fases previas de la Copa Libertadores 2025.

Diego León: “Los resultados no ayudan”

“Lastimosamente los resultados no ayudan”, finalizó León luego del quinto juego sin victorias de os últimos siete disputados, sumando la Copa Paraguay (eliminación vs. Sol de América) y la Liga. En la próxima fecha, los dirigidos por Carlos Jara Saguier disputaránel clásico de Barrio Obrero vs. Nacional, que perdió 3-2 con Sol de América y quedó a 6 puntos de la cima.