Carlos Jara Saguier: “Si el equipo no camina soy el primero en dar el paso al costado”

Cerro Porteño empató 2-2 con Nacional por la fecha 19 y quedó matemáticamente fuera de la pelea por el torneo Clausura 2024 del fútbol paraguayo. Luego del partido en el Arsenio Erico, el técnico Carlos Jara Saguier fue consultado sobre la continuidad al frente del plantel. El medallista olímpico en Atenas 2004 respondió y aseguró que “no estoy apegado al cargo”.

“Estoy muy tranquilo en ese aspecto, me respaldaron, me dieron el apoyo”, reveló Jara Saguier sobre el respaldo que recibe de la directiva liderada por Juan José Zapag. El DT continuó con la respuesta y apuntó contra la prensa. “La prensa está sacando mucho, la prensa que está buscando...’que ya no juega’ y ‘que ya no sigue’”, añadió el profesional paraguayo.

Carlos Jara Saguier: “No estoy apegado al cargo”

“Ya estoy vacunado en ese aspecto, tengo un montón de tiempo en este negocio. No estoy apegado al cargo, si el equipo no camina, no estoy apegado al cargo. Quédense tranquilos todos que si el equipo no camina, yo soy el primero en dar el paso al costado. No voy a culpar a nadie y soy el primero en salir”, aseguró Jara Saguier en la conferencia de prensa.

“Afortunadamente estamos acá, ojalá camine el equipo, ojalá que estemos llegando. Hay objetivos que perseguir, estamos fuera del campeonato, pero estamos con posibilidades de llegar a la Copa Libertadores”, finalizó el estratega con respecto a la clasificación a la Copa Libertadores 2025. El Ciclón está segundo en la tabla acumulativa y jugaría el certamen desde las fases previas.

