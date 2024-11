Robert Piris da Motta y la nueva derrota de Cerro Porteño: “Estoy avergonzado, pero me hago cargo”

Cerro Porteño perdió 3-2 con Sportivo Trinidense después de estar 2-0 arriba en el marcador. El Ciclón sumó la segunda derrota consecutiva y amplió a cinco los partidos sin victorias en la penúltima ronda del torneo Clausura 2024 del fútbol paraguayo. Los de Barrio Obrero cierran un año de terror: sin títulos y con Olimpia conquistando el segundo campeonato.

Al finalizar el partido en el Rogelio Silvino Livieres, el capitán Robert Piris da Motta analizó el mal momento azulgrana y expresó que el plantel debe realizar autocrítica “por todo lo que pasó en el año”. “Hay que ser los jugadores, como institución, autocríticos con lo que pasó este año, no solo este torneo, sino ambos torneos”, expresó el mediocampista.

“El hincha está en sus razones de putear”

“Somos autocríticos, somos conscientes de lo que pasó. Estamos en Cerro porteño, una institución muy grande. La verdad que el hincha está en sus razones de putear porque están insatisfechos como nosotros. Ahora es poner pecho, tratar de terminar el campeonato con una victoria que ya no valdrá tanto porque ya perdimos todo hace rato”, puntualizó Piris da Motta.

“Como uno de los referentes del plantel estoy avergonzado, estoy triste, me hago cargo, yo y mis compañeros. Tenemos que tener autocrítica todos los que estamos en el día a día para poder terminar bien este campeonato, este año y después tratar de comenzar un año dos mil veinticinco con los planes que tenemos y que sea para bien”, agregó el ex Flamengo de Brasil.

“Nunca nos hicimos sólidos como equipo”

“Tuvimos muchos errores infantiles en los partidos. No cerramos partidos que teníamos ganados como hoy, hubo muchos cambios, nunca nos hicimos sólidos como equipo. Creo que eso influyó mucho. Si hoy no estamos todos juntos y no somos un equipo no vamos ganar nada. Hay que comenzar bien el dos mil veinticinco”, finalizó el experimentado futbolista a Tigo Sports.