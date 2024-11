Federico Carrizo: “El presente es malo y se tiene que pedir perdón a la gente”

Cerro Porteño finalizó el torneo Clausura 2024 del fútbol paraguayo con una derrota. El Ciclón superaba 2-1 a Libertad hasta los 90 minutos, cuando Óscar Cardozo y Antonio Bareiro remontaron y sellaron el 3-2 en el Defensores del Chaco. Con 29 puntos, ocupa el sexto lugar de la tabla de posiciones, pero si hoy triunfa General Caballero de Juan León Mallorquín, acaba séptimo.

Al terminar el encuentro, la TV estaba preparada para conversar con Derlis Rodríguez, quien fue el mejor jugador del equipo de Carlos Jara Saguier con un gol y una asistencia. Pero mientras aguardaba, llegó a Federico Carrizo y solicitó hablar. Con los hinchas azulgranas abucheando desde la zona de Preferencia, el argentino analizó la temporada y pidió disculpas a la gente.

“Simplemente disculparnos con la gente, con los que siempre están porque ha sido un año duro. Hoy nos tocó perder otra vez de una manera vergonzosa, inédita por como termina. Nos vamos mal, nos vamos tristes por toda esta situación, por como reacciona la gente con nosotros. Es parte del fútbol, no es la primera vez que nos toca afrontar estas situaciones”, comentó Carrizo.

Federico Carrizo: “Tenemos que poner el pecho”

“Damos la cara, tenemos que poner el pecho, los que estamos, los que seguimos, los que no van a seguir, no sé lo que pasa, pero los que estamos acá vamos a tener que soportar y tener la espalda para soportar esto que pasa. No es la primera vez, pero estoy convencido de que lo vamos a sacar adelante, no tengo ninguna duda”, continuó el atacante, que ingresó a los 78 minutos.

“No tengo problema en jugar y que nos puteen”

“No tengo ningún problema de seguir poniendo la cara. Venir, jugar y que nos puteen. Dar la cara por todos los compañeros. El presente es malo y se le tiene que pedir perdón a le gente”, mencionó el ex Boca Juniors, Rosario Central y Peñarol, entre otros. “Hay muchas cosas que tenemos que cambiar y que decir porque esto puede seguir a peor”, finalizó el ofensivo de 33 años.