Cerro Porteño oficializa la salida de Federico “Pachi” Carrizo

El club azulgrana utilizó sus plataformas digitales para agradecer y despedir al futbolista, destacando sus logros: “Agradecemos por todo y deseamos éxito en su próximo desafío a nuestro jugador Federico ‘Pachi’ Carrizo, cuatro veces campeón: Apertura 2020, Clausura 2021, Clausura y Supercopa 2025”, expresó el posteo.

Con la camiseta azulgrana, el “Pachi” registró un total de 272 partidos, 34 goles y 45 asistencias. En su palmarés con la institución figuran 4 títulos: el Apertura 2020, el Clausura 2021, el Clausura 2025 y la Supercopa Paraguay 2025.

El contrato del argentino estaba originalmente estipulado hasta el final de la temporada, pero había completado los minutos necesarios durante el segundo semestre para activar una cláusula de renovación automática hasta diciembre de 2026. Sin embargo, el jugador habría llegado a un acuerdo para su desvinculación.

Aunque no ha sido oficializado por su nuevo club, su nombre suena con fuerza en campamento de Libertad para la próxima temporada. De confirmarse, se reencontrará con el entrenador Francisco “Chiqui” Arce, quien lo dirigió en la entidad de Barrio Obrero y con quien conquistó el Apertura 2020 y el Clausura 2021.

