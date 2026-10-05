Definido el calendario de los cuartos de final de la Copa Paraguay 2026

Entre los duelos más atractivos de esta fase destaca el enfrentamiento entre Cerro Porteño y el Sportivo San Lorenzo. El “Ciclón” es el único de los grandes que continúa en carrera y va en busca de una inédita clasificación a semifinales en la octava edición del certamen, un objetivo que se le ha vuelto prioritario tras quedar relegado en la lucha del torneo Clausura. En frente tendrá a un necesitado San Lorenzo, que buscará cerrar su temporada con una alegría tras confirmarse su descenso matemático a la División Intermedia.

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Por su parte, Libertad asumirá una dura prueba como el único campeón que sigue en pie en el torneo. El Repollero, máximo ganador histórico con los títulos conquistados en 2019, 2023 y 2024, deberá medirse ante Independiente de Campo Grande. El conjunto de la División Intermedia ya demostró su pasta de verdugo de favoritos al eliminar en las rondas previas a elencos de la máxima categoría como Sportivo Ameliano y Nacional.

La grilla de los cuartos de final se completa con los vibrantes cruces entre representantes de la segunda categoría, Atlético Tembetary frente a Sol de América, y el enfrentamiento que protagonizarán los elencos que militan en el circulo privilegiado el Sportivo Luqueño contra el Recoleta FC, dos encuentros de pronóstico reservado que completan la lucha por meterse entre los cuatro mejores del país.

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