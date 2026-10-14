Sol de América triunfa de remontada y avanza a las semifinales de la Copa Paraguay

En un espectáculo emocionante, Sol de América derrotó por 3-2 a Tembetary, en el estadio del Independiente de Campo Grande, accediendo a las semifinales de la Copa Paraguay 2026.

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Parecía un derbi de Villa Elisa, de acuerdo a la placa televisiva. En realidad estaban frente a frente dos clubes de Asunción, que debieron salir de la capital del país en busca de mayor espacio.

Los danzarines continúan en Barrio Obrero en cuanto a la sede social y una parte de la deportiva. Los rojiverdes pasaron por Ypané y próximamente se instalarán en Luque, por eso llevan el mote de nómadas.

El duelo, disputado en condiciones climáticas adversas y sobre la superficie de césped sintético, tuvo un arranque ideal, con gol. “Tembe” apretó el acelerador y tras una combinación con el capitán Rodrigo Vera, el atacante Matías Silvero marcó con un derechazo sacando provecho a su insistencia, al quedarse con un par de rebotes.

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A partir de ahí, el elenco dirigido por Arturo Villasantti trasladó la presión de protagonismo al conjunto de Héctor Marecos, que se sintió incómodo con la desventaja y por el bien cierre del adversario, que replegaba sus líneas y salía con todo, principalmente con los ligeros “Poni” Esteche, quien estuvo a punto de marcar un golazo de larga distancia, y el aregüeño Duván Zárate, igualmente picante.

Tras el descanso, Sol de América introdujo tres variantes. Uno de los ingresantes duró poco en campo, ya que cinco minutos después, el argentino Franco Ortellado fue expulsado por un brazo extendido que dio en el rostro a su compatriota Esteche. El VAR llamó a Juan Eduardo López para una revisión, quizás al considerar que el impacto no tenía la fuerza necesaria para una descalificación, pero el juez se mantuvo en su postura.

Tembetary no tardó en aprovechar la diferencia numérica. Una acción por izquierda de Zárate fue cerrada por derecha por Ángel Cristaldo para establecer el 2-0.

El juez sancionó un penal a favor de Sol de América tras un envío de Mora que dio en el capitán Vera. A través de la tecnología cambió su parecer porque el brazo estaba pegado al cuerpo.

El espectáculo cobró dramatismo con el descuento marcado por César Villagra con un frentazo, luego de la asistencia aérea de Gaona.

El 2-2 llegó mediante un golazo de Jorge Mora, de tiro libre, en una meritoria reacción solense, haciendo frente a las adversidades.

Daba la sensación que el juego iba al desempate de los penales, pero en tiempo adicional, Julio Rivarola, en gran definición, marcó el 3-2 para Sol de América, en un vuelco fantástico que demandó esfuerzo con generosa entrega física.

En semifinales, el equipo unicolor jugará con el triunfador del enfrentamiento entre Cerro Porteño y San Lorenzo.