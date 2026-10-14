Video: Cerro Porteño, primer equipo y goles en su debut en la Copa Paraguay 2018

Video: Cerro Porteño, primer equipo y goles en su debut en la Copa Paraguay 2018

Cerro Porteño enfrenta este miércoles en Sajonia a San Lorenzo, a las 19:30, por el paso a las semifinales de la Copa Paraguay. En este material les recordamos la primera formación azulgrana en la Copa de Todos.