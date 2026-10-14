Video: Cerro Porteño, primer equipo y goles en su debut en la Copa Paraguay 2018

El de esta noche contra el Sportivo San Lorenzo, en el Defensores del Chaco, a las 19:30, será el vigésimo partido de Cerro Porteño en la historia de la Copa Paraguay, que se disputa desde el 2018.
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El Ciclón de Barrio Obrero registra 9 victorias, 5 empates y 5 derrotas en la Copa de Todos, en la que en esta jornada podría llegar al “techo” si clasifica a las semifinales.
El martes 24 de julio del 2018, “la mitad más uno” hacía su presentación inicial en el torneo de integración contra el Cristóbal Colón de J. Augusto Saldívar, en el estadio del Deportivo Capiatá.
Los azulgranas se impusieron por 3-1, mediante las anotaciones de Nelson Haedo Valdez, Alfio Ovidio Oviedo y Hernán Novick. El Conquistador saldivareño había anotado a través de Mario Enrique Ricardo.
La formación titular cerrista, conformada por el entrenador argentino Luis Zubeldía, estuvo compuesta por: Pablo Gavilán; Fabián Franco, Hugo Paniagua y Fernando Román; Blas Franco, Juan José Aguilar, Víctor “Topo” Cáceres y Hernán Novick; Alfio Oviedo y Nelson Haedo Valdez.
En esa campaña, Cerro Porteño llegó a cuartos de final. En segunda fase eliminó al 2 de Mayo, en la tercera a River Plate, el Kelito y luego sucumbió por goleada contra Guaraní -a la postre campeón- por 3-0.