Eliminatorias 2026: La tabla y en qué posición está Paraguay

Las Eliminatorias Sudamericanas abrieron la séptima fecha con las goleadas de Bolivia y Argentina: La Verde derrotó 4-0 a Venezuela en el Municipal de El Alto y Albiceleste superó por 3-0 a Chile en el Monumental de Buenos Aires. La ronda continúa y finaliza hoy con tres partidos: Uruguay vs. Paraguay en Montevideo; Brasil vs. Ecuador en Curitiba y Perú vs. Colombia en Lima.

Uno de los dos resultados repercutió en la Albirroja. Con el triunfo de los bolivianos, el combinado nacional dejó la zona de repechaje mundialista y ahora ocupa el octavo lugar: con 5 puntos, está uno por detrás del seleccionado de Óscar Villegas, en zona de repesca. Con una victoria, los dirigidos por Gustavo Alfaro ingresan parcialmente a los puestos de clasificación a la Copa del Mundo.

Eliminatorias Sudamericanas: La tabla de posiciones