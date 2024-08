Adrián Alcaraz reveló dónde quiere jugar el próximo año

Adrián Alcaraz tiene definido en qué lugar quiere continuar la carrera en la temporada 2025. El delantero de 24 años, posterior al empate sin goles de Guaraní con Sol de América por la octava fecha del torneo Clausura 2024 del fútbol paraguayo, reveló que maneja ofertas de Sudamérica y de la Major League Soccer. “Me gustaría salir”, expresó el atacante.

“Hasta hora estoy para terminar, pero a fin de año veremos que pasa. Me gustaría salir a otro país. Ahora que tengo esa chance, mi representante me comento que hay equipos interesados por mí y me gustaría salir”, comentó Alcaraz, quien viste la camiseta del Aborigen cedido a préstamo (hasta diciembre 2024) por Libertad, dueño del pase del futbolista.

Adrián Alcaraz, ofertas de Sudamérica y la MLS

Alcaraz contó que las propuestas son del continente sudamericano y de la Major League Soccer de Estados Unidos. “Del fútbol sudamericano y de la MLS (Major League Soccer) también, pero vamos a charlar sobre eso en estos tiempos”, explicó el ofensivo, que puntualizó que “hasta ahora” tiene planificado dejar el Legendario recién “a fin de año”.