Padre de Fernanda pide apoyo para lograr justicia: “Me dejaron sin corazón”

Leonardo Benítez, padre de Fernanda Benítez -adolescente víctima de presunto feminicidio en Coronel Oviedo-, denunció que tuvo que realizar la investigación por sí mismo debido a la inacción de los intervinientes de la Fiscalía y la Policía Nacional.

“Hice mi denuncia, pero lo hice todo de balde, yo nomás actué. Di las pistas a los investigadores y la fiscala, pero atajaron todo. Yo hice por mi propia cuenta la investigación y logré encontrar a mi hija, aunque sea su medio cuerpo, porque para ocultar (el crimen) estos iban a quemarla más”, dijo.

La agente fiscal Gladys Torales estaba a cargo de la búsqueda de la adolescente desaparecida y encontrada sin vida el fin de semana.

“Ahora lo que pido a la ciudadanía es apoyo, porque a través de la prensa únicamente voy a lograr justicia. La Justicia no está conmigo, yo solo recuperé el cuerpo de mi hija a la mitad porque fui guapo. Así como yo deben ser los investigadores para que se puedan hacer los trabajos, no quienes quieran plata en sus bolsillos”, declaró Benítez.

Exsecretario de “Beto” Ovelar

Apuntó que el padre del supuesto autor es un “exsecretario” del senador cartista Silvio “Beto” Ovelar, popularmente conocido como “Trato apu’a”, por lo que gozaría de ciertos privilegios.

Asimismo, acusó al senador cartista de manejar a su antojo los cargos judiciales y de la Policía en Coronel Oviedo.

“Los cargos políticos quiero que se saquen todos de Coronel Oviedo, aquellos fiscales y jueces. Que hagan elegir al pueblo a sus representantes, que no sea solo Trato Apu’a el que maneja todo. Él no es el dueño de Oviedo. En estos últimos tiempos ya no tengo miedo porque ya murió mi corazón, me dejaron sin corazón, ni por mi vida ya temo”, lamentó.

Benítez, a su vez, solicitó la pena carcelaria para todos los involucrados en el caso de la muerte de su hija.

La hipótesis de la familia

Con relación a los hechos, comentó que la hipótesis que maneja fue que su hija fue secuestrada, inducida a un aborto, el cual resultó fallido, por lo que los involucrados decidieron matarla.

Agregó que el aborto fallido y el asesinato de su hija se dio en la vivienda del presunto autor, donde este reside con sus padres, quienes -dijo- también habrían participado del hecho.

Hay audios que confirman la hipótesis que la familia de la víctima maneja, reveló el padre.

Hasta el momento, el presunto autor -su supuesto novio de 17 años- y una amiga de él de 19 años están imputados por el presunto feminicidio de la adolescente. Los padres del sospechoso fueron detenidos por actuar en complicidad de su hijo, según los investigadores.