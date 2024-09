Escándalo en la División Intermedia: los jugadores iniciaron las protestas contra el nuevo reglamento Sub 23

Los futbolistas de la División Intermedia arrancaron hoy con la primera medida de protesta contra la reglamentación que la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) aplicará desde la próxima temporada. El organismo rector del fútbol paraguayo determinó que en 2025 solo 5 cinco jugadores mayores de 23 años pueden integrar la formación de cada equipo.

Esta normativa es rechazada por los planteles de la categoría como también, de la Primera División B y la Primera División C, también afectadas por la regla. Por lo tanto, en el partido de hoy entre Martín Ledesma y Deportivo Santaní, en el Enrique Soler de la ciudad de Capiatá, los jugadores permanecieron por varios minutos en sus respectivos lugares tras el pitazo inicial.

“No al reglamento Sub 23″

“No al reglamento Sub 23. Soy un futbolista del ascenso, no gano mucho, es cierto, pero trabajo haciendo lo que me gusta. También soy un trabajador digno y merezco respeto, incluso muchos de mis colegas tienen familia que mantener, respeten nuestro derechos como trabajadores, no vamos a permitir que nos hagan de menos”, es el mensaje de los jugadores.