El 12 de Junio, con buen arranque de temporada

Con el gol de Héctor “Pipo” Lezcano, el 12 de Junio venció por 1-0 a Encarnación FC, que sufrió dos expulsiones, por lo que su potencial quedó disminuido. El local también tuvo un descalificado.

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El León chaqueño se encuentra en la zona de ascenso a la máxima categoría de nuestro fútbol, aunque aún queda mucho camino por transitar.

Los detalles del duelo, facilitados por la Asociación Paraguaya de Fútbol, son los siguientes:

Estadio: Facundo Deleón Fossatti. Árbitro: Giancarlos Celestino Juliadoza. Asistentes: Armindo Rojas y Denis López. Cuarto árbitro: César Avel Rolón.

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12 de Junio: Mario Ramírez; Ángel Aquino, Axel Loncharich, Natanael Samaniego (46’ Mattías Parris) y Alexis Fernández; Luis Núñez (46’ Daniel Fernández), Gastón Pinedo, Diego Valdez (61’ Ariel Recalde) y Héctor Herrera (40’ Gonzalo González); Héctor Lezcano y Augusto Giménez (79’ Florencio Yudis). D.T.: Arturo Villasantti.

Encarnación FC: José Aquino Allende; Alexis Zorrilla, Víctor Benítez, Aarón Troche y Éver Cáceres; Fernando Viveros, Blas Díaz, Christian Martínez (80’ Ismael Benegas), William Casanova (74’ Thiago Báez); Pablo Alvarenga (46’ Alberto Mongelós) (87’ Jorge Pineda) y Antonio Samaniego (80’ Derlis Ortiz). D.T.: Héctor Marecos.

Gol: 75’ Héctor Lezcano (12). Amonestados: 18’ Natanael Samaniego, 65’ Mattías Parris, 76’ Héctor Lezcano, 81’ Alexis Fernández y 97’ Mario Ramírez (12); 19’ Alexis Zorrilla, 23’ Fernando Viveros y 87’ Éver Cáceres (E). Expulsados: 42’ Fernando Viveros (E), 70’ Mattías Parris (12) y Víctor Benítez (E).