Fútbol de Intermedia
25 de abril de 2026 - 16:58

El 12 de Junio, con buen arranque de temporada

Héctor "Pipo" Lezcano (27 años), en el festejo de su gol.
Héctor "Pipo" Lezcano (27 años), en el festejo de su gol.12 de Junio

Tres victorias y un empate, la campaña del 12 de Junio de Villa Hayes, líder de la División Intermedia junto con General Caballero de Juan León Mallorquín. El León chaqueño derrotó el viernes a Encarnación FC por 1-0.

Por ABC Color

Con el gol de Héctor “Pipo” Lezcano, el 12 de Junio venció por 1-0 a Encarnación FC, que sufrió dos expulsiones, por lo que su potencial quedó disminuido. El local también tuvo un descalificado.

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El León chaqueño se encuentra en la zona de ascenso a la máxima categoría de nuestro fútbol, aunque aún queda mucho camino por transitar.

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Los detalles del duelo, facilitados por la Asociación Paraguaya de Fútbol, son los siguientes:

Estadio: Facundo Deleón Fossatti. Árbitro: Giancarlos Celestino Juliadoza. Asistentes: Armindo Rojas y Denis López. Cuarto árbitro: César Avel Rolón.

12 de Junio: Mario Ramírez; Ángel Aquino, Axel Loncharich, Natanael Samaniego (46’ Mattías Parris) y Alexis Fernández; Luis Núñez (46’ Daniel Fernández), Gastón Pinedo, Diego Valdez (61’ Ariel Recalde) y Héctor Herrera (40’ Gonzalo González); Héctor Lezcano y Augusto Giménez (79’ Florencio Yudis). D.T.: Arturo Villasantti.

Encarnación FC: José Aquino Allende; Alexis Zorrilla, Víctor Benítez, Aarón Troche y Éver Cáceres; Fernando Viveros, Blas Díaz, Christian Martínez (80’ Ismael Benegas), William Casanova (74’ Thiago Báez); Pablo Alvarenga (46’ Alberto Mongelós) (87’ Jorge Pineda) y Antonio Samaniego (80’ Derlis Ortiz). D.T.: Héctor Marecos.

Gol: 75’ Héctor Lezcano (12). Amonestados: 18’ Natanael Samaniego, 65’ Mattías Parris, 76’ Héctor Lezcano, 81’ Alexis Fernández y 97’ Mario Ramírez (12); 19’ Alexis Zorrilla, 23’ Fernando Viveros y 87’ Éver Cáceres (E). Expulsados: 42’ Fernando Viveros (E), 70’ Mattías Parris (12) y Víctor Benítez (E).