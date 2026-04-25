General Caballero ganó y volvió a la punta de la Intermedia

General Caballero de Juan León Mallorquín sumó la segunda victoria consecutiva, la tercera en cuatro presentaciones, y regresó al primer puesto de la tabla de posiciones de la División Intermedia 2026. El Rojo de Ka’arendy, campeón de la Copa Paraguay 2025 y vicecampeón de la Supercopa Paraguay 2025, derrotó 2-0 a Tacuary en el Enrique Soler de Capiatá por la fecha 4.

Los dirigidos por Humberto Ovelar ganaron con tantos de Jorge Colmán, quien marcó el 1-0 a los 19 minutos, y Miller Mareco, quien aumentó la diferencia y sentenció el triunfo a los 45′. Con el triunfo, el conjunto del Departamento de Alto Paraná suma 10 puntos, mismo puntaje que 12 de Junio de Villa Hayes, que el viernes superó por 1-0 a Encarnación FC en el Facundo Deleón Fossati.

Deportivo Capiatá y Resistencia, 1-1

Deportivo Capiatá y Resistencia igualaron en el Gunther Vogel de San Lorenzo en el otro partido matutino del sábado. El Escobero anotó el primero a los 29 minutos con el tanto de Jorge Benítez, mientras que Enzo Aguero emparejó a los 81′. Con el 1-1, los capiateños ocupan parcialmente el tercer lugar con 6, mientras que el Triángulo Rojo está noveno con 5.

División Intermedia 2026: ¿Cómo sigue la fecha 4?

La fecha 4 de la División Intermedia 2026 continúa el domingo a las 10:00: Independiente CG recibe a Guaireña en el Ricardo Gregor de Asunción, mientras que Fernando de la Mora visita a Benjamín Aceval en el Isidro Roussillón de Villa Hayes. El lunes, a las 17:00, juegan Atlético Tembetary vs. 3 de Noviembre y, a las 19:30, Sportivo Carapeguá vs. Deportivo Santaní.