Fútbol de Intermedia
25 de abril de 2026 - 13:19

General Caballero ganó y volvió a la punta de la Intermedia

General caballero de Juan León Mallorquín derrotó 2-0 a Tacuary por la fecha 4 de la División Intermedia 2026.
General caballero de Juan León Mallorquín derrotó 2-0 a Tacuary por la fecha 4 de la División Intermedia 2026.@IntermediaAPF

General Caballero de Juan León Mallorquín superó 2-0 a Tacuary de visitante y recuperó el primer lugar de la clasificación de la División Intermedia 2026.

Por ABC Color

General Caballero de Juan León Mallorquín sumó la segunda victoria consecutiva, la tercera en cuatro presentaciones, y regresó al primer puesto de la tabla de posiciones de la División Intermedia 2026. El Rojo de Ka’arendy, campeón de la Copa Paraguay 2025 y vicecampeón de la Supercopa Paraguay 2025, derrotó 2-0 a Tacuary en el Enrique Soler de Capiatá por la fecha 4.

Los dirigidos por Humberto Ovelar ganaron con tantos de Jorge Colmán, quien marcó el 1-0 a los 19 minutos, y Miller Mareco, quien aumentó la diferencia y sentenció el triunfo a los 45′. Con el triunfo, el conjunto del Departamento de Alto Paraná suma 10 puntos, mismo puntaje que 12 de Junio de Villa Hayes, que el viernes superó por 1-0 a Encarnación FC en el Facundo Deleón Fossati.

General caballero de Juan León Mallorquín derrotó 2-0 a Tacuary por la fecha 4 de la División Intermedia 2026.
General caballero de Juan León Mallorquín derrotó 2-0 a Tacuary por la fecha 4 de la División Intermedia 2026.

Deportivo Capiatá y Resistencia, 1-1

Deportivo Capiatá y Resistencia igualaron en el Gunther Vogel de San Lorenzo en el otro partido matutino del sábado. El Escobero anotó el primero a los 29 minutos con el tanto de Jorge Benítez, mientras que Enzo Aguero emparejó a los 81′. Con el 1-1, los capiateños ocupan parcialmente el tercer lugar con 6, mientras que el Triángulo Rojo está noveno con 5.

Deportivo Capiatá y Resistencia empataron 1-1 por la fecha 4 de la División Intermedia 2026.
Deportivo Capiatá y Resistencia empataron 1-1 por la fecha 4 de la División Intermedia 2026.

División Intermedia 2026: ¿Cómo sigue la fecha 4?

La fecha 4 de la División Intermedia 2026 continúa el domingo a las 10:00: Independiente CG recibe a Guaireña en el Ricardo Gregor de Asunción, mientras que Fernando de la Mora visita a Benjamín Aceval en el Isidro Roussillón de Villa Hayes. El lunes, a las 17:00, juegan Atlético Tembetary vs. 3 de Noviembre y, a las 19:30, Sportivo Carapeguá vs. Deportivo Santaní.