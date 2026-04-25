Sol de América no levanta vuelo

Sol de América y Paraguarí AC se enfrentaron el viernes en Villa Elisa, por el cuarto capítulo de la División Intermedia 2026.
Los unicolores buscaron el tanto de la victoria, pero no embocaron el arco. El Toro del noveno departamento pareció conforme con la igualdad, aunque también tuvo sus acciones ofensivas para inclinar la balanza a su favor.
A continuación, los detalles del cotejo, proporcionados por la APF:
Estadio: Luis Alfonso Giagni. Árbitro: Juan Eduardo López. Asistentes: Guido Miranda y Sandro Romero. Cuarto árbitro: Basilio Jara.
Sol de América: Faustino Piotti; Pablo Aranda, Juan Patiño, Franco Ortellado y Joel Jiménez; Jorge González (59’ Alfredo Martínez), Brahian Fernández, Gustavo Marecos (70’ Fabricio Arce) y Jorge Mora (70’ Pablo Viudez); Fernando Ruiz Díaz y Julio Rivarola (46’ Marcos Gaona). D.T.: Aldo Bobadilla.
Paraguarí: Jorge Chena; Alfredo Duarte, Víctor Benítez, Marcelo Garcete y Pedro González; Darío Bordón (46’ Víctor Rivarola), Adolfo Mendoza (58’ Esteban Maidana), Josué Bazán (77’ Rodrigo Quintero) y Diogo Portillo (58’ Alan Alcaraz); Diego Godoy (66’ Enmanuel Caballero) y Roland Escobar. D.T.: Enrique Vera.
Gol: No hubo. Amonestados: 88’ Enmanuel Caballero y 91’ Marcelo Garcete (P).