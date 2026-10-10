Fútbol de Intermedia
10 de octubre de 2026 a la - 12:37

Independiente CG derrota con autoridad a Tembetary

Sergio Dietze festeja su gol, el primero de Independiente de Campo Grande contra Tembetary.
Sergio Dietze festeja su gol, el primero de Independiente de Campo Grande contra Tembetary.APF

Independiente de Campo Grande se impuso este sábado por goleada sobre Atlético Tembetary por 3-0, en la continuidad de la vigesimoctava fecha de la División Intermedia.

Por ABC Color
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El local Independiente de Campo Grande pisó con firmeza sobre el césped artificial del estadio Ricardo Grégor para derrotar 3-0 al Atlético Tembetary, en la antepenúltima ronda de la División Intermedia, la segunda categoría de nuestro fútbol.

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Sergio Dietze, al minuto 43, estableció el primer gol del encuentro. El “Inde” amplió al 63 mediante Claudio Burgos y configuró la goleada al 89, por intermedio de Bruno Díaz.

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Los nómadas sufrieron un tremendo impacto que les complica en el promedio, aunque a esta altura es improbable que desciendan a la Primera “B”, ya que se encuentran por encima de cinco clubes, a falta de dos rondas para el cierre de la temporada.

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Estadio: Ricardo Grégor. Árbitro: José Rodrigo Armoa. Asistentes: Félix Arzamendia y Armindo Rojas. Cuarto árbitro: Nelson Palma. VAR: Derlis López. AVAR: Christian Sosa.

Independiente CG: Rodrigo Frutos; Diego Aguada (79’ Rafael Román), Rony Frank, José Portillo y Rogelio Espínola; Gastón Oviedo (65’ Dramane Diarra), Nicolás Rojas (60’ Bruno Díaz), Claudio Burgos y Denis Zárate; Elías Sarquis (79’ Álvaro Montiel) y Sergio Dietze (60’ Francisco Morel). D.T.: Claudio David Vargas.

Tembetary: Eduardo Ortellado; Víctor Barrios, Líder Cáceres, Cristian Recalde y Alan Paredes; Ángel Cristaldo (55’ Sebastián Ruiz Díaz), Rodrigo Vera (70’ José Cardozo), Cristian Mercado (70’ Cristhian Batte) y Francisco Esteche; Aurelio Caballero (46’ Duván Zárate) y Santiago Santacruz (55’ Matías Silvero). D.T.: Arturo Villasanti.

Goles: 43’ Sergio Dietze, 63’ Claudio Burgos y 89’ Bruno Díaz (I). Amonestados: 49’ Sergio Dietze y 57’ Elías Sarquis (I).