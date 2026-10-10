Independiente CG derrota con autoridad a Tembetary

El local Independiente de Campo Grande pisó con firmeza sobre el césped artificial del estadio Ricardo Grégor para derrotar 3-0 al Atlético Tembetary, en la antepenúltima ronda de la División Intermedia, la segunda categoría de nuestro fútbol.

Lea más: Espectacular remontada del 3 de Noviembre contra Fernando de la Mora

Sergio Dietze, al minuto 43, estableció el primer gol del encuentro. El “Inde” amplió al 63 mediante Claudio Burgos y configuró la goleada al 89, por intermedio de Bruno Díaz.

Los nómadas sufrieron un tremendo impacto que les complica en el promedio, aunque a esta altura es improbable que desciendan a la Primera “B”, ya que se encuentran por encima de cinco clubes, a falta de dos rondas para el cierre de la temporada.

Estadio: Ricardo Grégor. Árbitro: José Rodrigo Armoa. Asistentes: Félix Arzamendia y Armindo Rojas. Cuarto árbitro: Nelson Palma. VAR: Derlis López. AVAR: Christian Sosa.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Independiente CG: Rodrigo Frutos; Diego Aguada (79’ Rafael Román), Rony Frank, José Portillo y Rogelio Espínola; Gastón Oviedo (65’ Dramane Diarra), Nicolás Rojas (60’ Bruno Díaz), Claudio Burgos y Denis Zárate; Elías Sarquis (79’ Álvaro Montiel) y Sergio Dietze (60’ Francisco Morel). D.T.: Claudio David Vargas.

Tembetary: Eduardo Ortellado; Víctor Barrios, Líder Cáceres, Cristian Recalde y Alan Paredes; Ángel Cristaldo (55’ Sebastián Ruiz Díaz), Rodrigo Vera (70’ José Cardozo), Cristian Mercado (70’ Cristhian Batte) y Francisco Esteche; Aurelio Caballero (46’ Duván Zárate) y Santiago Santacruz (55’ Matías Silvero). D.T.: Arturo Villasanti.

Goles: 43’ Sergio Dietze, 63’ Claudio Burgos y 89’ Bruno Díaz (I). Amonestados: 49’ Sergio Dietze y 57’ Elías Sarquis (I).