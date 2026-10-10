Espectacular remontada del 3 de Noviembre contra Fernando de la Mora

El estadio del 12 de Junio de Villa Hayes albergó el enfrentamiento entre 3 de Noviembre y Fernando de la Mora, que luchan por evitar el descenso de la División Intermedia a la Primera División B (de la segunda a la tercera categoría).

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El Prócer del capitalino barrio Vista Alegre logró establecer una clara ventaja, en juego y en el marcador. Parecía que tenía el triunfo en las manos, pero…

El primer tiempo se cerró con el marcador en blanco. Al minuto 50, Luis Galeano adelantó a Fernando de la Mora, que estiró la diferencia a través de Derlis Benítez, al 55.

Las cosas se complicaban para el Tricolor de San Pablo, más aún en el terreno fangoso, en el Bajo Chaco, aunque las esperanzas de un vuelco se abrían con el descuento de Iván Maciel, al 69.

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Al 93, Maciel estableció el 2-2 y al 95 se concretó la inolvidable victoria del 3 de Noviembre con la conversión de Hugo Aquino.

Ambos clubes se encuentran en la zona de descenso a la “B” y están obligados a sumar en las dos últimas rondas para continuar en el circuito.

Estadio: Facundo Deleón Fossatti. Árbitro: Álvaro Giménez. Asistentes: Carmelo Candia y Félix Cantero. Cuarto árbitro: Dionicio Cristaldo. VAR: José Natanael Méndez. AVAR: José Cuevas.

3 de Noviembre: Hugo Gaona; Fernando Silvero (81’ Rodolfo López), Jorge Trinidad, Alexis Prieto y Juan Roldán; Hugo Caballero (57’ Diego Álvarez), Marcos Riveros (69’ Luis Olmedo), Fabricio Arce y Mathías Roa (57’ Hugo Aquino); Junior Paredes (57’ Iván Maciel) y Diego Martínez. D.T.: Jorge Achucarro.

Fernando de la Mora: Héctor Espínola; Alexis Fernández, Miguel Pereira, Emigdio Bobadilla y Alexis Ledesma; Rodney Chaparro (73’ Rossney Aquino), Jorge Jara, Alan Valenzuela (73’ Derlis Almada) e Isaías Gavilán (90’ Álvaro Lugo); Luis Galeano (90’ Luciano Taboada) y Derlis Benítez. D.T.: Carlos Recalde.

Goles: 50’ Luis Galeano y 55’ Derlis Benítez (FM); 69’ y 93’ Iván Maciel, 95’ Hugo Aquino (3N). Amonestados: 44’ Jorge Trinidad y 58’ Diego Álvarez (3N); 61’ Derlis Benítez y 94’ Emigdio Bobadilla (FM).