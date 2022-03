De nuevo fuera de cuartos de Champions, ¿Messi y Cristiano en su ocaso?

Sin cuento de hadas

Tras salir al inicio de la temporada de la Juventus, eliminada por el Oporto en octavos de la Liga de Campeones 2020-2021, Cristiano Ronaldo aún tenía elevadas ambiciones. Su regreso al Manchester United, club en el que se dio a conocer al mundo en los primeros años de su carrera, y que se halla al igual que el astro luso en busca de su gloria perdida, hizo albergar esperanzas de que CR y los ‘Red Devils’ acariciarían la ‘Orejona’.

Pero la eliminación sin gloria contra el Atlético de Madrid (1-1, 0-1) y la situación complicada en la Premier, con el billete a la Champions en entredicho, hacen ese escenario caduco. Acostumbrado a atraer los focos, el portugués de 37 años deberá también aceptar las críticas, aunque otras estrellas del equipo como Harry Maguire, Jadon Sancho, Marcus Rashford y Paul Pogba tampoco rindieron a gran altura.

Para Messi (34 años), el caso es parecido. Después de una llegada con gran pompa a París, la historia no ha resultado un cuento de hadas, con el siete veces ganador del Balón de Oro siendo silbado el domingo en el Parque de los Príncipes en el primer partido del PSG tras caer ante el Real Madrid.

“Todos merecemos la cólera de los aficionados, no sólo Messi y Neymar” , le defendió Mauricio Pochettino, pero las cifran van por otro lado: sus diez pases de gol en Ligue 1 no oculta su balance de apenas dos goles, una cifra famélica para el que fuese ‘Pichichi’ de la Liga española las cinco últimas temporadas. En Champions sus guarismos mejoran un poco (5 goles) , pero no tuvo impacto en la doble cita con el Real Madrid, fallando incluso un penal en la ida.

La Champions les es esquiva

Por segundo año consecutivo, los ocho mejores equipos europeos no tienen en sus filas ni a Messi ni a Cristiano Ronaldo. Si el Oporto y el París SG fueron los verdugos de la Juve y el Barça el año pasado, en esta ocasión lo fueron dos enemigos íntimos, el Atlético, al que Cristiano Ronaldo tanto daño hizo con el Real Madrid o la Juventus, y el conjunto blanco, al que tantas veces se enfrentó Messi con la elástica culé.

Esta nueva decepción puede marcar un fin de ciclo en el fútbol europeo para dos jugadores en plena treintena avanzada. Tres días después de un triplete en la Premier, Ronaldo no estuvo cerca de marcar ante el Atlético. Pero sin sus 6 goles en los 5 primeros partidos de grupo, probablemente los ‘Reds’ habría caído eliminados antes incluso.

En cuanto a Messi, desde que conquistase la Champions en 2015, ha encadenado las salidas por la puerta de atrás de la competición europea más prestigiosa con un Barça en declive: “remontadas” sufridas contra la Roma en 2018 y el Liverpool en 2019, una humillación ante el Bayern de Múnich en 2020 (8-2) y otra contra el PSG un año después (4-1).

Por el momento no parece que sus nuevos destinos les hayan sido favorables: ‘CR7′ optó por un club que lleva cinco años sin títulos y Messi por otro en cuyos méritos en la Champions sólo aparece la final de la edición 2020.

¿Qué futuro les espera?

La probable marcha de Kylian Mbappé, cuyo contrato expira en junio, podría provocar un cambio en las jerarquías en París. El argentino ya no tendrá la excusa de la integración o del coronavirus (que contrajo en las fiestas de fin de año) . El ex del Barcelona podría pasar a ser el N.1 de un ataque remodelado, con la marcha posible de Ángel Di María y la llegada eventual de otra superestrella.

En cuanto a Cristiano Ronaldo, firmó por dos años, con un tercero opcional, y con un United con mucho trabajo por delante con su primera plantilla, lo único claro parece el hecho de que la temporada dejará a CR7 menos líder del grupo que cuando llegó.