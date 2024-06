Eurocopa 2024, partidos de hoy sábado 15 de junio: horarios y dónde ver

La Eurocopa 2024 disputa tres partidos este sábado 15 de junio. Un día después del estreno del certamen, con la goleada 5-1 del anfitrión Alemania sobre Escocia, el Grupo A juega el segundo encuentro de la primera fecha: Hungría vs. Suiza (en juego) en el estadio Rhein Energie de la ciudad de Colonia. Por su lado, el Grupo B también abre la acción: a las 12:00, España vs. Croacia en el Olímpico de Berlín, mientras que a las 15:00, Italia vs. Albania en el Signal Iduna Park de Dortmund.

A qué hora juegan Hungría vs. Suiza, país por país

Paraguay: 09:00 horas

Argentina: 10:00 horas

Brasil: 10:00 horas

Uruguay: 10:00 horas

Chile: 10:00 horas

Ecuador: 08:00 horas

Colombia: 08:00 horas

Perú: 08:00 horas

Venezuela: 09:00 horas

Bolivia: 09:00 horas

El Salvador: 07:00 horas

México: 07:00 horas

Estados Unidos - Oeste: 06:00 horas

Estados Unidos - Este: 09:00 horas

Inglaterra: 14:00 horas

España: 15:00 horas

Bélgica: 15:00 horas

Sudáfrica: 15:00 horas

Hungria vs. Suiza: ¿Dónde ver en vivo por TV?

Paraguay: ESPN

Hungría vs. Suiza: ¿Dónde ver por streaming?

Paraguay: Star+

Descarga gratuitamente la aplicación en Apps de Google Play y App Store de Apple y suscribite al plan mensual de US$ 14.29 o anual de US$ 119.99.

La formación confirmada de Suiza vs. Hungría en el Grupo A de la Eurocopa 2024

Yann Sommer; Fabian Schär, Manuel Akanji, Ricardo Rodríguez, Silvan Widmer; Remo Freuler, Granit Xhaka, Dan Ndoye, Michel Aebischer; Ruben Vargas y Kwadwo Duah.

La formación confirmada de Hungría vs. Suiza en el Grupo A de la Eurocopa 2024

Péter Gulácsi; Ádám Lang, Willi Orban, Attila Szalai, Attila Fiola; Adam Nagy, András Schäfer, Milos Kerkez, Roland Sallai; Dominik Szoboszlai y Barnabás Varga.

A qué hora juegan España vs. Croacia, país por país

Paraguay: 12:00 horas

Argentina: 13:00 horas

Brasil: 13:00 horas

Uruguay: 13:00 horas

Chile: 13:00 horas

Ecuador: 11:00 horas

Colombia: 11:00 horas

Perú: 11:00 horas

Venezuela: 12:00 horas

Bolivia: 12:00 horas

El Salvador: 10:00 horas

México: 10:00 horas

Estados Unidos - Oeste: 09:00 horas

Estados Unidos - Este: 12:00 horas

Inglaterra: 17:00 horas

España: 18:00 horas

Bélgica: 18:00 horas

Sudáfrica: 18:00 horas

España vs. Croacia: ¿Dónde ver en vivo por TV?

Paraguay: ESPN

España vs. Croacia: ¿Dónde ver por streaming?

Paraguay: Star+

La probable formación de España vs. Croacia en el Grupo B de la Eurocopa 2024

Unai Simón; Carvajal, Le Normand, Nacho, Grimaldo; Fabián Ruiz, Rodri, Pedri; Lamine Yamal, Morata, Nico Williams o Dani Olmo.

Entrenador: Luis de la Fuente

La probable formación de Croacia vs. España en el Grupo B de la Eurocopa 2024

Livakovic; Stanisic, Sutalo, Pongracic, Gvardiol; Modric, Brozovic, Kovacic; Majer, Budimir y Kramaric.

Entrenador: Zlatko Dalic

A qué hora juegan Italia vs. Albania, país por país

Paraguay: 15:00 horas

Argentina: 16:00 horas

Brasil: 16:00 horas

Uruguay: 16:00 horas

Chile: 16:00 horas

Ecuador: 14:00 horas

Colombia: 14:00 horas

Perú: 14:00 horas

Venezuela: 15:00 horas

Bolivia: 15:00 horas

El Salvador: 13:00 horas

México: 13:00 horas

Estados Unidos - Oeste: 12:00 horas

Estados Unidos - Este: 15:00 horas

Inglaterra: 20:00 horas

España: 21:00 horas

Bélgica: 21:00 horas

Sudáfrica: 21:00 horas

Italia vs. Albania: ¿Dónde ver en vivo por TV?

Paraguay: ESPN

Italia vs. Albania: ¿Dónde ver por streaming?

Paraguay: Star+

La probable formación de Italia vs. Albania en el Grupo A de la Eurocopa 2024

Gianluigi Donnarumma; Raoul Bellanova, Matteo Darmian, Alessandro Buongiorno, Riccardo Calafiori, Andrea Cambiaso; Davide Frattesi, Jorginho, Nicolò Fagioli, Federico Chiesa; Gianluca Scamacca.

Entrenador: Luciano Spalletti.

La probable formación de Albania vs. Italia en el Grupo A de la Eurocopa 2024

Thomas Strakosha; Elseid Hysaj, Berat Djimsiti, Arlind Ajeti, Mario Mitaj; Kristjan Asllani, Ylber Ramadani, Nedim Bajrami; Jasir Asani, Taulant Seferi; Armando Broja.

Entrenador: Sylvinho.