Paraguay, instalado en Panamá ¿con los 26 para la Copa América 2024?

Paraguay llegó a Panamá, la última parada antes de la Copa América 2024. La Albirroja medirá a la selección local, el domingo 16 de junio, a las 18:30, en el tercer amistoso previo al debut con Colombia en Houston (lunes 24, a las 18:00). La delegación viajó con 26 de los 27 jugadores convocados para los partidos de preparación. ¿Quién quedó fuera?

Lea más: La frase de Daniel Garnero que generó el enojo de los hinchas

Gabriel Aguayo quedó fuera de la nómina: si Daniel Garnero no definió la lista para el torneo de selecciones más antiguo del mundo fue porque tenía que decidir entre el canterano de Cerro Porteño y Derlis González, el atacante de Olimpia. A pesar de que ninguno disputó un solo minuto contra Perú en Lima ni ante Chile en Santiago, el DT eligió al más experimentado.

Paraguay: De Panamá, directo a Estados Unidos

Con el plantel ya en Centroamérica, Garnero no sumaría ni restaría a ningún otro jugador. El DT especuló con la posibilidad de contar con Diego Gómez, pero el ex Libertad no está al cien por ciento después de sufrir una lesión en el mes de abril. De esta manera, todos los que están en Ciudad de Panamá disputarán la competencia en suelo americano.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Paraguay: ¿Los 26 para la Copa América 2024?

Arqueros: Miguel Coronel, Alfredo Aguilar y Rodrigo Morínigo.

Defensores: Gustavo Gómez, Junior Alonso, Fabián Balbuena, Omar Alderete, Gustavo Velázquez, Iván Ramírez, Matías Espinoza y Néstor Giménez.

Mediocampistas: Andrés Cubas. Hernesto Caballero, Fabrizio Peralta, Richard Sánchez, Mathías Villasanti, Matías Rojas y Damián Bobadilla.

Atacantes: Alejandro Romero Gamarra, Miguel Almirón, Juio Enciso, Adam Bareiro, Alex Arce, Derlis González, Ramón Sosa y Ángel Romero.