Copa América 2024: El Grupo A con la clasificación de Argentina

Argentina es la primera selección en clasificar a los cuartos de final de la Copa América 2024. La vigente campeona y defensa del título superó por la mínima a Chile en el MetLife Stadium, en East Rutherford, Nueva Jersey, y encadenó la segunda victoria en dos fechas disputadas en el Grupo A. Lautaro Martínez, a los 88 minutos, convirtió el único gol del encuentro.

La Albiceleste alcanzó los 6 puntos y aseguró un boleto a la próxima ronda del torneo de países más antiguo del mundo. Por su parte, el segundo lugar queda para Canadá, Chile o Perú. Los canadienses, que participan por primera vez del certamen, derrotaron por 1-0 a la Blanquirroja y son escoltas con 3 unidades. Por su lado, trasandinos e incaicos quedaron con 1 cada uno.

Copa América 2024: La tabla de posiciones del Grupo A

Argentina 6 puntos (+3 en saldo de goles)

Canadá 3 puntos (-1)

Chile 1 punto (-1)

Perú 1 punto (-1)

Copa América 2024: La Fecha 3 del Grupo A, en simultáneo

La definición del último pase a la serie de los 8 mejores de la Copa América 2024 será el sábado 29 de junio, un día después del partido entre Paraguay y Brasil en Las Vegas. Argentina medirá a Perú en el Hard Rock Stadium, en Miami, mientras que Chile enfrentará a Canadá en el Exploria Stadium, en Orlando. Ambos encuentros serán en simultáneo y comenzarán a las 20:00.

Copa América 2024: ¿Cuándo inician los cuartos de final?

Los cuartos de final de la Copa América 2024 arrancarán el jueves 4 de julio. El 1° del Grupo A medirá al 2° del Grupo B en Houston. Por su parte, el viernes 5, el 1° del Grupo B enfrentará al 2° del Grupo A en Arlington. El sábado 6, el 1° del Grupo C vs. el 2° del Grupo D en Paradise, mientras que el sábado 7, el 1° del Grupo D contra el 2° del Grupo C en Glendale.