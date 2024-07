Eurocopa 2024, partidos de hoy lunes 1 de julio: horarios y dónde ver

Francia, Bélgica, Portugal y Eslovenia disputan este lunes 1 de julio los octavos de final de la Eurocopa 2024. A la espera de los partidos de hoy y los enfrentamientos del martes, Rumanía vs. Países Bajos y Austria vs. Turquía, el certamen tiene definido dos llaves de cuartos de final: España vs. Alemania e Inglaterra vs. Suiza.

A qué hora juegan Francia vs. Bélgica, país por país

Paraguay: 12:00 horas

Argentina: 13:00 horas

Brasil: 13:00 horas

Uruguay: 13:00 horas

Chile: 13:00 horas

Ecuador: 10:00 horas

Colombia: 10:00 horas

Perú: 10:00 horas

Venezuela: 12:00 horas

Bolivia: 12:00 horas

El Salvador: 10:00 horas

México: 10:00 horas

Estados Unidos - Oeste: 09:00 horas

Estados Unidos - Este: 12:00 horas

Inglaterra: 17:00 horas

España: 18:00 horas

Bélgica: 18:00 horas

Sudáfrica: 18:00 horas

Francia vs. Bélgica, Eurocopa 2024: ¿Dónde ver?

Paraguay: Star+ (exclusivamente por streaming)

Descarga gratuitamente la aplicación en Apps de Google Play y App Store de Apple y suscribite al plan mensual de US$ 14.29 o anual de US$ 119.99.

La probable formación de Francia vs. Bélgica en los octavos de final de la Eurocopa 2024

Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba, Theo Hernández; Tchouameni, Kanté, Rabiot; Dembele, Mbappé y Griezmann.

La probable formación de Bélgica vs. Francia en los octavos de final de la Eurocopa 2024

Casteels; Castagne, Faes, Vertonghen, Theate; Onana, Tielemans, De Bruyne; Lukébakio, Lukaku y Doku.

Francia vs. Bélgica, Eurocopa 2024: Los detalles

Hora: 12:00

Estadio: Düsseldorf Arena, Düsseldorf

Árbitro: Glenn Nyberg (Suecia)

TV: Star + (streaming)

A qué hora juegan Portugal vs. Eslovenia, país por país

Paraguay: 15:00 horas

Argentina: 16:00 horas

Brasil: 16:00 horas

Uruguay: 16:00 horas

Chile: 16:00 horas

Ecuador: 14:00 horas

Colombia: 14:00 horas

Perú: 14:00 horas

Venezuela: 15:00 horas

Bolivia: 15:00 horas

El Salvador: 13:00 horas

México: 13:00 horas

Estados Unidos - Oeste: 12:00 horas

Estados Unidos - Este: 15:00 horas

Inglaterra: 20:00 horas

España: 21:00 horas

Bélgica: 21:00 horas

Sudáfrica: 21:00 horas

Portugal vs. Eslovenia: ¿Dónde ver en vivo por TV?

Paraguay: ESPN

Portugal vs. Eslovenia: ¿Dónde ver por streaming?

Paraguay: Star+

La probable formación de Portugal vs. Eslovenia en los octavos de final de la Eurocopa 2024

Diogo Costa; Cancelo, Ruben Dias, Pepe, Nuno Mendes; Bruno Fernandes, Palhinha, Vitinha; Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo y Rafael Leao.

La probable formación de Eslovenia vs. Portugal en los octavos de final de la Eurocopa 2024

Oblak; Karnicnik, Drkusic, Bijol, Balkovec; Stojanovic, Elsnik, Gnezda Cerin, Mlakar; Sporar y Sesko.

Portugal vs. Eslovenia , Eurocopa 2024: Los detalles

Hora: 15:00

Estadio: Frankfurt Arena, Frankfurt

Árbitro: Daniele Orsato (Italia).

TV: ESPN