Copa América 2024: Las selecciones clasificadas y las llaves de cuartos de final

La Copa América 2024 tiene confirmada dos de las cuatro llaves de cuartos de final. A la espera de las definiciones del Grupo C y del Grupo D, con la selección paraguaya eliminada, los cruces entre los clasificados del Grupo A y del Grupo B quedaron establecidos: Argentina (1° Grupo A) vs. Ecuador (2° Grupo B) y Venezuela (1° Grupo B) vs. Canadá (2° Grupo A).

Este lunes, Uruguay enfrenta a Estados Unidos y Bolivia mide a Panamá en una serie que todavía no tiene ningún clasificado en la que todos los países tienen chances. Ambos cotejos son en simultáneo. Por su lado, el martes, Brasil vs. Colombia y Costa Rica vs. Paraguay sentencian al segundo clasificado y las posiciones finales hacia la próxima etapa del torneo.

Copa América 2024: Los partidos de los cuartos de final

Argentina (1° Grupo A) vs. Ecuador (2° Grupo B)

Venezuela (1° Grupo B) vs. Canadá (2° Grupo A).

1° Grupo D vs. 2° Grupo C

1° Grupo C vs. 2° Grupo D

Copa América 2024: Días y horarios de los cuartos de final

Argentina vs. Ecuador; jueves 4 de julio, a las 21:00, NRG Stadium, Houston

Venezuela vs. Canadá; viernes 5 de julio, a las 21:00, AT&T Stadium, Arlington

1° Grupo D vs. 2° Grupo C; sábado 4 de julio, a las 18:00, State Farm Stadium, Glendale

1° Grupo C vs. 2° Grupo D; sábado 4 de julio, a las 21:00, Allegiant Stadium, Paradise