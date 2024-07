Newell’s ganó un amistoso 1-0 con gol de Fernando Cardozo

Fernando Cardozo convirtió para el triunfo de los titulares de Newell’s Old Boys en un amistoso con Defensa y Justicia en el predio José Lemme, en Florencio Varela, Buenos Aires. En el primer partido, el futbolista paraguayo integró el once principal de la Lepra y anotó el único gol del encuentro. En dos tiempos de 35 minutos, el ex Olimpia marcó a los 34′ de la etapa complementaria.

Cardozo, quien jugó con una máscara protectora en el rostro, jugó los 70′ del primer duelo. El volante, que no recibió el permiso del club para los Juegos Olímpicos París 2024, formó junto a Ramiro Macagno; Armando Méndez, Tomás Jacob, Ian Glavinovich, Ángelo Martino; Julián Fernández, Rodrigo Fernández Cedrés, Ever Banega; Ignacio Ramírez y Francisco González.