“A defender las cinco estrellas”: el Cruzeiro presentó a Peralta

Fabrizio Peralta fue presentado en el Cruzeiro de Brasil: el futbolista paraguayo fue transferido de Cerro Porteño y firmó contrato hasta junio de 2029. “¡Fabrizio Peralta se ha puesto el manto y está listo para defender las 5 estrellas!”, publicó el club en las redes sociales. “El paraguayo de 21 años cerró con el Cruzeiro un contrato hasta junio de 2029″, confirmó el Celeste.

Lea más: Paraguay oficializó a Julio Enciso: reemplaza a Fabrizio Peralta

Peralta había realizado los exámenes médicos hace cinco días, pero la institución postergó el anuncio hasta este lunes. En principio hubo disposición para ceder al volante a la selección paraguaya sub 23 para los Juegos Olímpicos 2024, finalmente el Celeste negó al jugador de 21 años la posibilidad porque “se identificaron déficits de fuerza y desequilibrio muscular”.

Cerro Porteño transfirió a Cruzeiro el sesenta por ciento del pase de Fabrizio Peralta a cambio de US$ 3.000.000. La negociación fue realizada con el mediocampista de 21 años en la Copa América 2024. Campeón del Preolímpico 2024, el volante fue uno de los 26 convocados de Daniel Garnero, pero no disputó ningún partido (estuvo en el banco vs. Colombia y vs. Brasil).

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Fabrizio Peralta y la segunda experiencia en Brasil

El traspaso al Celeste, que marcha quinto en la Serie A con 29 puntos, a 4 unidades de los líderes Botafogo y Palmeiras, es la segunda experiencia de Fabrizio Peralta en el extranjero. El joven ya compitió en el fútbol brasileño, pero en la categoría Sub 20 del Flamengo de Río de Janeiro, con el que había firmado a préstamo por una año con opción de compra en 2021.