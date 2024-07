Huachipato y Racing abren hoy los playoffs de la Copa Sudamericana

La fase, con partidos de ida y vuelta, acapara la atención con duelos de alto nivel y con la participación de los paraguayos Libertad y Cerro Porteño. También buscarán meterse a octavos otros grandes del continente, como Boca Juniors, Internacional de Porto Alegre, Barcelona de Guayaquil y Liga de Quito.

El sur de Chile servirá de escenario para el reinicio con el choque que protagonizarán en Concepción el local Huachipato y el uruguayo Racing. Un duelo de equipos modestos que tienen a la mano la oportunidad de meterse en octavos del torneo continental. El plato fuerte de la jornada se vivirá en el Gigante de Arroyito donde el local Rosario Central enfrentará al Inter de Brasil, un equipo en crisis.

Partidos para hoy:

18:00 Huachipato vs. Racing (Uru), en Concepción (Tigo Sports). Árbitro: Augusto Aragón (Ecu).

20:30 Rosario Central vs. Internacional, en Rosario (Tigo Sports). Árbitro: Cristian Garay (Chi).

Para mañana:

18:00 Libertad vs. Universidad Católica (Ecu), en Asunción (Tigo Sports, ESPN). Árbitro: Paulo Zanovelli (Bra).

20:30 Barcelona vs. Bragantino, en Guayaquil (Tigo Sports). Árbitro: Maximiliano Ramírez (Arg).

20:30 Independiente del Valle vs. Boca Juniors, en Quito (ESPN). Árbitro: Felipe González (Chi).

Para el jueves:

18:00 Palestino vs. Cuiabá, en Concepción (ESPN). Árbitro: Roberto Pérez (Per).

20:30 Liga de Quito vs. Always Ready, en Quito (ESPN). Árbitro: Kevin Ortega (Per)

20:30 Cerro Porteño vs. Athletico Paranaense, en Asunción (Tigo Sports). Árbitro: Esteban Ostojich (Uru).