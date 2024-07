“Lo que sucede dentro del campo termina ahí”: Gustavo Florentín y el cruce con Elvis Perlaza

Elvis Perlaza reveló insultos racistas de Gustavo Florentín en el triunfo 2-1 de Independiente Santa Fe sobre Deportivo Pasto por la primera fecha del torneo Clausura 2024 de Colombia. En el cruce entre el jugador y el entrenador, el colombiano del Expreso Rojo mencionó que el paraguayo del Deportivo Pasto “me dijo hijo de puta, parate negro marica”.

Lea más: Escándalo con Gustavo Florentín: “Me dijo parate negro de m...”

En conferencia, posterior al juego en el Campín de Bogotá, Florentín fue consultado por el hecho. “Lo que sucede dentro del campo termina ahí. La idea es inyectar carácter a los jugadores, algo que nos faltó en el primer tiempo. Los jugadores me conocen en ese aspecto y lo que pasó termina ahí adentro”, respondió el ex DT de Sportivo Luqueño.

Gustavo Florentín criticó al arbitraje colombiano

Florentín no entrenó en más detalles de la disputa verbal con Perlaza y continuó con una crítica al arbitraje. “La verdad, no me gustó... Para mí, fue pésimo. Los favoreció. Ante la duda, ellos pedían falta y hubo jugadas alevosas. Hay una preocupación que tenemos y es que en el inicio del campeonato haya este tipo de errores”, finalizó el compatriota.

Gustavo Florentín sobre el cruce con Elvis Perlaza