Inter Miami derrotó 3-1 a Toronto con un gol de Diego Gómez. El futbolista paraguayo rompió el cero en el estadio Chase a los 43 minutos del primer tiempo. El ex Libertad, que disputará los Juegos Olímpicos con la selección paraguaya sub 23, llegó a los cuatro tantos con las Garzas en la temporada, siendo el gol del miércoles el tercero en la Major League Soccer (el otro en Liga de Campeones vs. Monterrey).

El gol de Diego Gómez para Inter Miami