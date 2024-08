Diego Gómez: Brigthon e Inter Miami llegaron a un acuerdo

Diego Gómez será compañero de Julio Enciso en el Brighton de la Premier League de Inglaterra. Las Gaviotas llegaron a un acuerdo con el Inter Miami por la transferencia del capitán de la selección paraguaya olímpica. La transferencia del ex Libertad, dueño del 50% de los derechos económicos del jugador, será por US$ 14.000.000 más US$ 3.000.000 en objetivos.

“Diego Gómez jugará en el Brighton. Ya hay acuerdo con el Inter Miami por un traspaso de u$s 14M más 3M en objetivos”, anunció César Merlo en X. El periodista especialista en el mercado de pases internacional contó que la partido de Gómez será recién en 2025. “El mediocampista se sumará en enero a su nuevo club y tendrá un contrato hasta junio de 2029″, añadió.

Gerardo Martino y el futuro de Diego Gómez

Diego Gómez, al Brighton recién en enero de 2025

El detalle de la operación es que Diego Gómez viajará a Inglaterra recién a mitad de la temporada 2024-2025 de la Premier League. El futbolista paraguayo, que firmará un contrato hasta 2029, retornará de los Juegos Olímpicos París 2024 al Inter Miami para disputar la Leagues Cup y el resto de la Major League Soccer. Posteriormente, será compañero de Julio Enciso en las Gaviotas.