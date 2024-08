Rosario Central vs. Newell’s: Los paraguayos, convocados

Rosario Central y Newell’s Old Boys disputan el sábado 10 de agosto, a las 15:30, hora de Paraguay, un nuevo clásico de Rosario. El Canalla y la Lepra juegan en el Gigante de Arroyito: en la víspera, los paraguayos Alan Rodríguez (ex Cerro Porteño), Gustavo Velázquez (ex Cerro Porteño), Saúl Salcedo y Fernando Cardozo (ambos ex Olimpia) fueron convocados en sus equipos.

Alan Rodríguez, el tercer clásico de Rosario

En caso de jugar, será el tercer derbi de Rodríguez con la camiseta de Central: en 2023 fue titular y disputó los 90 minutos del triunfo 1-0 en el Gigante de Arroyito por la Liga Profesional, mientras que en este 2024, ingresó a los 86′ en la victoria 1-0 en el Marcelo Bielsa por la Copa de la Liga. Con dos partidos ganados, el carapegueño de 23 años está invicto.

Tres paraguayos en Newell’s para el clásico

Velázquez, otro con pasado azulgrana, jugará el cuarto clásico rosarino con Newell’s: el defensor de 33 años perdió los tres por 1-0: en el Gigante de Arroyito en 2022 y en 2023 y en el Marcelo Bielsa en 2024. Por su parte, Salcedo y Cardozo, adquiridos por el rojinegro en el mercado de pases de invierno, debutarán en uno de los encuentros más apasionantes del vecino país.

Rosario Central vs. Newell’s: Lejos de la pelea

Con 12 puntos en 9 fechas de la Liga Profesional de Argentina, Rosario Central ocupa el décimo sexto lugar de la tabla de posiciones, mientras que Newell’s Old Boys tiene 11 unidades y es décimo noveno. El Canalla y la Lepra están a 7 y 8 de Huracán, que lidera parcialmente el certamen 19. Por su parte, Unión es segundo con 18, mientras que Racing, Vélez y Talleres están con 17.

