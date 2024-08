Manchester City ganó el clásico y es campeón de la Community Shield

Manchester City es campeón de la Community Shield, el certamen inglés que abre cada temporada en Inglaterra. Los Citizens derrotaron al Manchester United en la final en Wembley: empataron 1-1 en los noventa minutos con goles de Alejandro Garnacho y Bernardo Silva y, los dirigidos por Pep Guardiola triunfaron 7-6 en la tanda de penales.

El clásico rompió el cero en los últimos ocho minutos del tiempo reglamentario. A los 82′, tras una acción individual, el argentino Garnacho encaró de izquierda al centro y remató colocado al ángulo izquierdo de Ederson. Siete después, Oscar Bobb desbordó por derecha y envió un centro al área, donde el portugués Silva, recién ingresado, cabeceó al ángulo de André Onana para el 1-1.

Manchester City triunfó 7-6 por penales

Sin alargue, la definición en la ciudad de Londres fue desde los doce pasos. Jadon Sancho y Jonny Evans erraron para los Diablos Rojos, mientras que Silva, el autor del empate, fue el único que falló en los Ciudadanos. El vigente campeón de la Premier League triunfó por 7-6 y cortó una racha de tres vicecampeonatos consecutivos en el torneo.

Manchester City: séptima Community Shield

La Community Shield es la Supercopa nacional de otros países, como el fútbol paraguayo. La competencia, que inicia la temporada en el fútbol inglés, enfrenta al ganador de la Premier League y al vencedor de la FA Cup: en 2023-2024 fueron Manchester City y Manchester United respectivamente. Los Ciudadanos ganaron el campeonato por séptima vez en la historia.

El City, campeó en 1937, 1968, 1972, 2012, 2018, 2019 y 2024, es el quinto más ganador, quedando a catorce títulos del máximo ganador, el United con 21 consagraciones. Por su lado, Arsenal es segundo con 17, Liverpool es tercero con 16 y Everton es cuarto con 9. Otros 20 clubes también fueron vencedores del certamen que inició en 1908 y no tuvo ediciones en las Guerras Mundiales.

¿Cuándo arranca la Premier League 2024-2025?

La Premier League 2024-2025 comenzará el viernes 16 de agosto con Manchester United vs. Fulham, a las 15:00. El sábado 17 jugarán Ipswich vs. Liverpool a las 7:30, mientras que Arsenal vs. Wolverhampton, Everton vs. Brighton, Newcastle vs. Southampton y Nottingham vs. Bournemouth, a las 10:00. Por último, West Ham vs. Aston Villa, a las 12:30.

El domingo 18, en la continuidad de un campeonato que tendrá en el arranque únicamente a Miguel Almirón ya que Julio Enciso y Enso González están lesionados, Brentford enfrentará al Crystal Palace a las 9:30, mientras que el Manchester City visitará al Chelsea a las 11:30. El lunes 19, en el cierre, Leicester medirá al Tottenham a las 15:00.