Copa Libertadores: Partidos, horarios y dónde ver en vivo hoy

La Copa Libertadores 2024 regresa después de la pausa por la Copa América 2024. El torneo de clubes más importante del continente, sin presencia de equipos paraguayos, disputa hoy los octavos de final. Tres de las ocho llaves arrancan este martes: el Gremio de Mathías Villasanti vs. Fluminense; el San Lorenzo de Iván Leguizamón vs. el Atlético Mineiro de Junior Alonso y el Colo Colo de Guillermo Paiva vs. Junior de Barranquilla.

El miércoles, Peñarol recibirá al The Strongest; el Talleres de Blas Riveros y Matías Galarza, sin Ramón Sosa, enfrentará al River Plate de Adam Bareiro; el Botafogo de Roberto Jr. Fernández y Óscar Romero medirá al Palmeiras de Gustavo Gómez. El jueves, con atenta mirada de Olimpia por el Mundial de Clubes 2025, Nacional de Antonio Galeano y Federico Santander chocará con el São Paulo de Damián Bobadilla y el Bolívar de Alfio Oviedo visitará al Flamengo.

Copa Libertadores 2024: Partidos, días y horarios

Martes 13 de agosto

Gremio vs. Fluminense, a las 18:00

San Lorenzo vs. Atlético Mineiro, a las 20:30

Colo Colo vs. Junior, a las 20:30

Miércoles 14 de agosto

Peñarol vs. The Strongest, a las 18:00

Talleres vs. River Plate, a las 20:30

Botafogo vs. Palmeiras, a las 20:30

Jueves 15 de agosto

Nacional vs. São Paulo, a las 18:00

Flamengo vs. Bolívar, a las 20:30

Copa Libertadores 2024: ¿Dónde ver los partidos?

Martes 13 de agosto

Gremio vs. Fluminense, por ESPN y Disney+

San Lorenzo vs. Atlético Mineiro, por ESPN y Disney+

Colo Colo vs. Junior, por ESPN 2 y Disney+

Miércoles 14 de agosto

Peñarol vs. The Strongest, por ESPN y Disney+

Talleres vs. River Plate, por ESPN, Pluto TV y Disney+

Botafogo vs. Palmeiras, por ESPN 5 y Disney+

Jueves 15 de agosto

Nacional vs. Sao Paulo, por ESPN y Disney+

Flamengo vs. Bolívar, por ESPN y Disney+