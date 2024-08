Ramón Sosa: Talleres aceptará la última oferta del Nottingham

Ramón Sosa está cerca de cumplir el sueño de jugar en la Premier League. La novela del mercado de pases y el conflicto entre el futbolista paraguayo y Talleres de Córdoba parece llegar a un final. El Nottingham Forest envió una nueva propuesta por el ex Atlético Tembetary, River Plate y Olimpia a la T, que en esta oportunidad aceptaría.

“Talleres, listo para aceptar la última oferta de Nottingham Forest por Ramón Sosa. El club inglés se estiró a €12M más 3.5M en objetivos. Ahora trabajan los abogados de las partes para que haya trato hecho”, reveló este martes el periodista César Merlo. El especialista en transferencias internacionales agregó el “contrato será hasta junio de 2029″.

La nueva propuesta por Ramón Sosa

La renovada oferta del Nottingham Forest por Ramón Sosa es de 12.000.000 de euros más 3.5 millones en objetivos (unos US$ 17.000.000). En la anterior, ambos clubes habían llegado a un acuerdo verbal por US$ 15.000.000, bonos incluidos, pero cuando los ingleses enviaron los documentos, habían cambiado los términos en la forma de pago.

Ramón Sosa no jugará vs. River Plate

Walter Ribonetto confirmó el lunes la baja de Ramón Sosa para los octavos de final de la Copa Libertadores ante River Plate. “Ramón no va a estar formando parte del plantel. Estamos esperando que se resuelva lo antes posible su situación, por el bien de todos”, expresó el entrenador de Talleres, ex defensor de Olimpia en la conferencia previa al duelo vs. el Millonario.

“Tanto yo, como los compañeros, hablamos todos los días con Ramón y le dijimos que lo necesitamos. Hicimos todo lo posible para que pueda estar. Queremos lo mejor para él, pero esta en su decisión y la respetamos”, explicó Ribonetto sobre la postura de Sosa, quien rechazó estar a disposición del cuerpo técnico y pidió al presidente Andrés Fassi aceptar el ofrecimiento.