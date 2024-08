Copa Sudamericana: partidos, horarios y dónde ver en vivo hoy

La Copa Sudamericana 2024 disputa hoy los octavos de final. A diferencia de la Copa Libertadores 2024, el segundo torneo continental en relevancia sí tiene equipos paraguayos. Es más, juegan entre sí por un lugar en los cuartos de final: Libertad enfrenta a Sportivo Ameliano el jueves 15 de agosto, a las 18:00, hora de Paraguay, en el estadio Defensores del Chaco de la ciudad de Asunción. La vuelta será una semana después, a la misma hora y en el mismo escenario.

Las series comienzan este martes con el Huachipato de Cris Martínez vs. Racing de Avellaneda y Bragantino RB vs. el Corinthians de Ángel Romero. El miércoles, el Rosario Central de Alan Rodríguez vs. Fortaleza, la Liga de Alex Arce vs. Lanús de Juan José Cáceres; el Huachipato de Junior Marabel vs. Independiente Medellín, mientras que el jueves, el Athletico Paranaense de Mateo Gamarra vs. el Belgrano de Juan Espínola y el Cruzeiro de Fabrizio Peralta vs. Boca Juniors.

Copa Sudamericana 2024: Partidos, días y horarios

Martes 13 de agosto

Huachipato vs. Racing, a las 18:00

Bragantino vs. Corinthians, a las 20:30

Miércoles 14 de agosto

Rosario Central vs. Fortaleza, a las 18:00

Palestino vs. Independiente Medellín, a las 20:30

Liga de Quito vs. Lanús, a las 20:30

Jueves 15 de agosto

Libertad vs. Sportivo Ameliano, a las 18:00

Athletico Paranaense vs. Belgrano, a las 18:00

Boca Juniors vs. Cruzeiro, a las 20:30

Copa Sudamericana 2024: ¿Dónde ver los partidos?

Martes 13 de agosto

Huachipato vs. Racing, por Disney +

Bragantino vs. Corinthians, por ESPN 5

Miércoles 14 de agosto

Rosario Central vs. Fortaleza, por ESPN 5

Palestino vs. Independiente Medellín, por ESPN 2

Liga de Quito vs. Lanús, por Tigo Sports

Jueves 15 de agosto

Libertad vs. Sportivo Ameliano, por Tigo Sports e ESPN 2

Athletico Paranaense vs. Belgrano, por Tigo Sports +

Boca Juniors vs. Cruzeiro, por Tigo Sports