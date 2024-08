Copa Libertadores 2024: El fixture de los cuartos de final

La Copa Libertadores 2024 confirmó el fixture de los cuartos de final. La Conmebol publicó hoy los días, horarios y escenarios de los partidos de la serie de los ocho mejores: Colo Colo vs. River Plate; Fluminense vs. Atlético Mineiro, Botafogo vs. São Paulo y Flamengo vs. Peñarol. Los enfrentamientos, a encuentros de ida y vuelta, serán en el mes de setiembre.

Entre los 8 clasificados, hay presencia paraguaya: Guillermo Paiva en el Cacique (eliminó a Junior en octavos de final); Adam Bareiro en el Millonario (superó a Talleres), Junior Alonso en el Galo (venció a San Lorenzo); Roberto Jr. Fernández y Óscar Romero en el Fogão (derrotó al Palmeiras); y Damián Bobadilla en el Tricolor paulista (contra Nacional de Montevideo).

Copa Libertadores 2024: El fixture de cuartos de final

Colo Colo vs. River Plate

Ida: 17/09, en el Monumental de Santiago, a las 20:30, hora de Paraguay

Vuelta: 24/09, en el Monumental de Buenos Aires, a las 20:30, hora de Paraguay

Fluminense vs. Atlético Mineiro

Ida: 18/09, en el Maracaná, a las 18:00, hora de Paraguay

Vuelta: 25/09, en el MRV Arena, a las 18:00, hora de Paraguay

Botafogo vs. São Paulo

Ida: 18/09, en el Nilton Santos, a las 20:30, hora de Paraguay

Vuelta: 25/09, en el Morumbí, a las 20:30, hora de Paraguay

Flamengo vs. Peñarol

Ida: 19/09, en el Maracaná, a las 18:00, hora de Paraguay

Vuelta: 26/09, en el Campeón del Siglo, a las 18:00, hora de Paraguay.