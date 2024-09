Fernando Lesme, feliz por dar el salto al fútbol europeo

“Mi representante me dijo que había una opción de venir a España, y el sueño de todo futbolista sudamericano siempre es dar el salto a Europa. Por eso no me lo pensé. Tuve que esperar mucho el tema de la visa y demás cosas para poder venir, pero gracias a Dios ya estoy aquí” , manifestó en rueda de prensa.

Lea más: El Barcelona sube su límite salarial y se sitúa por detrás del Real Madrid

El futbolista, de 22 años, cuenta con experiencia en las primeras divisiones de Paraguay y Costa Rica, así como en la Liga Expansión Mexicana. Llega al equipo albivermello cedido desde el Celaya mexicano.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Acá estuvo un futbolista paraguayo, Sergio Díaz, por eso en mi país la mayoría de la gente conoce al CD Lugo. También me informé de Lolo y su sistema de juego” , indicó Lesme, a quien ha sorprendido la calidad individual de sus nuevos compañeros.

“El nivel de calidad que hay en cada uno es impresionante, estoy muy contento porque soy joven y creo que voy a crecer con ellos” , aseguró el atacante paraguayo, quien confesó que necesitará “un acondicionamiento físico” porque no ha hecho pretemporada.

“Estuve entrenando en Paraguay, pero el ritmo del juego de acá es diferente al de allá” , comentó el delantero, a quien el director deportivo del Lugo, Roberto Sáez, definió como “un delantero de referencia con muy buen juego aéreo y que de espaldas nos puede dar mucho” . EFE

* Lugo milita actualmente en la Primera Federación, la 3ª categoría del fútbol español. El domingo (06:00) recibirá al Barakaldo en partido por la 4ª fecha del certamen. En las tres primeras fechas, Lugo sumó una victoria, un empate y una derrota.