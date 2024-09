Los ‘viejos reyes’ no fallan en la nueva Champions

Ninguno de los seis partidos que alzaron el telón de la Champions 2024-2025 concluyó en tablas, y equipos un escalón por debajo como Aston Villa y Sporting de Portugal tampoco fallaron en sus compromisos ante el Lille (2-0) y el Young Boys (0-3), respectivamente.

Así pues, sin sorpresas, los ‘grandes’ se apuntaron sus primeros tres puntos en una competición ampliada a 36 equipos, cada uno de los cuales se enfrenta a ocho rivales en la primera fase, tras la que los ocho mejores se clasifican de manera directa a octavos, mientras que los que ocupen los puestos del 9 al 24 disputarán un repechaje para completar esta ronda.

Después de haber conquistado la Champions del año pasado tras derrotar en la final al Borussia Dortmund en Wembley, el Real Madrid regresó a su competición fetiche derrotando a otro equipo alemán, un Stuttgart que llegó a crear más problemas de los esperados en el Santiago Bernabéu (3-1) pero que se estrelló contra el muro del arquero belga Thibaut Courtois. Fue el bautismo europeo con la camiseta blanca de Kylian Mbappé. El nuevo ídolo madridista abrió el marcador

Resultados y goleadores :

* Juventus 3- PSV Eindhoven 1. Goles: 21′ Kenan Yildiz, 27′ Weston McKennie, 52′ Nicolás González (J); 90+3′ Ismael Saibari (PSV). Ast: 40.000.

* Young Boys 0- Aston Villa 3. Goles: 27′ Youri Tielemans, 38′ Jacob Ramsey, 86′ Amadou Onana (AV). Ast: 30.000.

* AC Milan 1- Liverpool 3. Goles: 3′ Christian Pulisic (M); 23′ Ihrahima Konaté, 41′ Virgil van Dijk, 67′ Dominik Szoboszlai (L). Ast: 80.000.

* Real Madrid 3- Stuttgart 1. Goles: 46′ Kylian Mbappé, 83′ Antonio Rüdiger, 90+5′ Endrick (RM); 68′ Deniz Undav (S). Ast: 78.600.

* Bayern Munich 9-Dínamo Zagreb 2. Goles: 19′, 57′, 63′ y 78′ Harry Kane, el 1°, el 3° y el 4° de penal, 33′ Raphaël Guerreiro, 38′ y 61′ Michael Olise, 85′ Leroy Sané, 90+2′ Leon Goretzka (BM); 49′ Bruno Petkovic, 50′ Takuya Ogiwara (DZ). Ast: 75.000.

* Sporting de Lisboa 2- Lille 0. Goles: 38′ Viktor Gyökeres, 65′ Zeno Debast (SL). Exp: 40′ Angel Gomes (L). Ast: 41.024.

Datos estadísticos

* Liverpool se convierte en el único equipo de la historia que ha jugado más de una vez en el estadio Giussepe Meazza o San Siro por UEFA Champions League y que ha ganado TODOS los partidos: 1-3 vs Milan en 2024, 0-2 vs Inter en 2022, 1-2 vs Milan en 2021 y 0-1 vs Inter en 2008.

* Endrick, con 18 años y 58 días, es el jugador más joven de la historia del Real Madrid en anotar en la Champions y en todas las competiciones internacionales. Superó a Raúl González (18 años y 113 días).

* Endrick es el brasileño más joven en marcar en la historia de la Copa de Europa/ Champions League. Superó a Eguinaldo, que había anotado en 2013 con 19 años y 126 días.

* Thomas Müller (152, con Bayern) superó a Xavi (151, con Barcelona) y se convierte en el jugador con más partidos en la Champions con un solo club

* Harry Kane, con 31 goles, se convierte en el futbolista Inglés con más goles marcados en toda la historia de la Champions. Superó a Wayne Rooney (30).