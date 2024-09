Adam Bareiro: “Vine a River para conseguir títulos y estar en las semifinales es algo que soñé desde chico”

Adam Bareiro volvió a sumar minutos con Marcelo Gallardo en River Plate, pero esta vez, desde el banco de suplentes. El futbolista paraguayo ingresó a los 69 minutos por Miguel Borja, con el partido 1-0 sobre Colo Colo en la revancha de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2024. El Millonario sentenció la serie con un global 2-1 y es el primer semifinalista.

Bareiro habló en la zona mixta posterior al triunfo. “Por ahí no estaba teniendo los minutos que yo quería tener, el cuerpo técnico lo veía así y yo lo respeto de tal manera. Soy un profesional porque trabajo hace mucho en esto. Me toca ponerme bien en todos los aspectos para cuando me toque jugar, pueda rendir de la forma como fue en el partido ante Boca”, comentó.

Adam Bareiro: “Vine a River para conseguir títulos”

Bareiro, quien fue titular el sábado pasada en el 1-0 al Xeneize en la Bombonera, apuntó al torneo continental y mencionó que el pase a semifinales “de chico lo soñaba”. “Vine a River para conseguir títulos, para esto, para la Copa Libertadores. Estar en las semifinales es algo que de chico lo soñaba. Me está tocando y es algo muy lindo”, aseguró el delantero de 28 años.

