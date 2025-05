“Iré hasta las últimas consecuencias frente al acto de xenofobia de Damián Bobadilla”

Miguel Navarro rompió en llanto en pleno partido de Talleres de Córdoba ante São Paulo en la última fecha del Grupo D de la Copa Libertadores 2025. El venezolano encaró a Damián Bobadilla y luego de la intercesión del árbitro Piero Maza, el compañero de Blas Riveros y Matías Galarza denunció supuestos comentarios xenófobos del futbolista paraguayo.

Al finalizar el duelo en el estadio Morumbí, Navarro publicó una historia de Instagram y aseguró que irá “hasta las últimas consecuencias” por los dichos de Bobadilla. “Nunca me avergonzaré de mis raíces, iré hasta las últimas consecuencias frente al acto de xenofobia que viví hoy en Brasil a manos de Damián Bobadilla”, escribió el defensor de 26 años.

“Quisiera poder yo tener en mis manos la solución al hambre que vive mi país, espero Dios me de abundancia para poder ayudar. No creo que sea pueda hacer mucho contra la pobreza metal”, continúo Navarro en la red social. “En el fútbol no hay cabida para los discursos de odio”, finalizó el caribeño, que estuvo cerca de abandonar el encuentro por

¡Atención a esta imagen! La reacción de Navarro en el cierre del partido ante San Pablo. El jugador de Talleres fue consolado por sus compañeros y hasta por sus rivales...



“Venezolano muerto de hambre”

Federico Girotti reveló que Damián Bobadilla supuestamente dijo “venezolano muerto de hambre” a Miguel Navarro. “Como hablan de racismo y todo eso, lo que pasó hoy no tiene que pasar. Que le digan a un compañero nuestro ‘venezolano muerto de hambre’ cuando São Paulo tiene un jugador venezolano que es Ferraresi (Nahuel)”, expresó el delantero a la cadena ESPN.

Miguel Navarro: El descargo en Instagram