Luis Suárez destrozó a Marcelo Bielsa: “Pedimos al entrenador que por lo menos nos dijera buen día, ni saludaba”

Luis Suárez jugó por última vez en la selección de Uruguay en el empate sin goles con Paraguay de Gustavo Alfaro por las Eliminatorias Sudamericanas 2026. Casi un mes después de aquel partido en el estadio Centenario, el compañero de los paraguayos Héctor David Martínez, Diego Gómez y Matías Rojas habló con DSports y liquidó a Marcelo Bielsa, el actual entrenador de la Celeste.

Suárez reveló cómo fue el manejo de Bielsa con el plantel en la concentración en Maldonado y en la Copa América 2024. “Yo no lo conocía a él y en la Copa América tuve una charla. Me siento, le hablo entre cinco y seis minutos diciendo que estábamos con él, que íbamos a respetarlo, me miró y me dijo ‘muchas gracias Luis’ y me quedé esperando una respuesta y no la conseguí”, expresó.

Marcelo Bielsa prohibió saludar a la gente

“Yo conocía la situación y es sabido que él no es de lidiar mucho con los líderes o experimentados, preferí evitar eso porque estaba la selección por encima y no quería ser partícipe de un problema. Era preferible callarme para evitar un roce, pero en Copa América se dieron situaciones que me dolieron mucho, pero había que callar por respeto a la selección”, continuó Suárez.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Suárez, el máximo goleador histórico de la selección uruguayo, contó que en Nueva York, durante la llegada al hotel, Bielsa prohibió a los jugadores saludar a la gente. “Bielsa hace una conferencia y habla cosas maravillosas de la gente y en Nueva York un día que nos pidió que no paráramos a saludar a la gente y yo me paré y le dije que a la gente la íbamos a saludar”, manifestó.

“Los compañeros tienen miedo de hacer bromas”

“Me partía el alma entrar al Complejo Celeste (concentración de Uruguay en Maldonado), los compañeros tienen miedo de gritar o hacer bromas. La verdad que me duele lo que se vive con la selección y entristece ver el Complejo así por el trato que hoy tenemos con los funcionarios que es muy poco, pero a pedido del cuerpo técnico”, desveló el delantero de 37 años.

“Tanto Jorge (Giordano) como Nacho (Alonso) lo saben eso y es lo que más me duele a mí. Se lo dije a Nacho y me duele pero esto lo permitieron ellos. Ellos le dieron esa autoridad para tener ese trato con el personal. Las decisiones como DT las puede tomar sin problema, pero Uruguay es esto. Que hoy no se pueda disfrutar de todo eso, duele. Ves jugadores que llegan y no disfrutan”, lanzó.

“Pedimos que por lo menos nos dijera buen día”

Por último, la relación de los futbolistas uruguayos con Marcelo Bielsa llegó al punto en el que un grupo pidió, según Suárez, al argentino que saludara. “Muchos jugadores hicieron una reunión para pedirle al entrenador que por lo menos nos dijera buen día, ni saludaba”, finalizó el ex Liverpool de Inglaterra y Barcelona de España en una entrevista con el medio uruguayo.