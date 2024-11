Martino duda de llegada de Neymar a Inter Miami por límite salarial de la MLS

“Ya habiendo venido Leo (Messi) y los muchachos, todo puede pasar. Lo que no me imagino es si la MLS no flexibiliza el límite salarial cómo se llevaría adelante”, dijo ayer Martino en la rueda de prensa previa al partido de ‘playoffs’ de hoy (20:00) contra el Atlanta United. En el duelo de ida ganó Miami 2-1.

Lea más: Messi y el Mundial 2026: “Sé que estamos cerquita y a la vez es mucho tiempo”

Actualmente, Messi, Sergio Busquets y el ecuatoriano Leonardo Campana ocupan los tres puestos de jugador franquicia que permite la MLS en sus reglas de competencia. En el equipo de Inter Miami también juegan los paraguayos Diego Gómez, Matías Rojas y David Martínez.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

* Los reportes sobre una posible llegada de Neymar a Inter Miami surgen a partir de la compra de una mansión de 26 millones de dólares en el sur de la Florida, según medios, aunque Martino lo relativizó.