Barcelona, de goleada en goleada en la Champions League

Sensación en este arranque de temporada -con 55 goles en 16 partidos, de los cuales 40 en Liga y 15 en Champions-, el Barcelona de Hansi Flick se dio un festín en el Pequeño Maracaná de Belgrado.

El Barcelona, que había debutado con una derrota (2-1 vs Mónaco), se sitúa con 9 puntos en el grupo de los ocho primeros, concretamente en la sexta posición, que da acceso directo a los octavos.

* El Liverpool, que el martes goleó 4-0 al Bayer Leverkusen, es el único líder con puntaje ideal tras completarse la 4ª jornada.

* Últimos resultados de Barcelona. En Champions: 5-0 vs Young Boys; 4-1 vs Bayern Munich; 5-2 vs Estrella Roja. En LaLiga: 5-1 vs Sevilla; 4-0 vs Real Madrid; 3-1 vs Espanyol.

* Robert Lewandowski suma 19 goles en los 16 partidos oficiales que ha disputado esta temporada.

* Lewandowski (99) está a un tanto de convertirse en el tercer jugador en llegar a la centena de goles en Champions, tras Cristiano Ronaldo (140) y Messi (129).

* Desde que llegó al Inter (2021/22), Hakan Çalhanoglu ha marcado cada uno de los 19 penales que ha lanzado en todas las competiciones.

Un ridículo penal

Un penal impropio de este nivel en el minuto 50, cuando Dibu Martínez sacó de puerta y se la pasó a Tyrone Mings, que, sin enterarse de nada de la jugada, con una desconcentración manifiesta, la agarró con la mano dentro del área, supuso ayer una derrota surrealista del Aston Villa, doblegado por el Brujas (1-0).

Resultados y goleadores:

* Estrella Roja 2-Barcelona 5. Goles: 13′ Iñigo Martínez, 43′, 53′ Robert Lewandowski, 55′ Raphinha, 76′ Fermín López (B); 27′ Silas Silas, 84′ Felicio Milson (ER). Ast: 48.886.

* Inter 1-Arsenal 0. Gol: 45+3′ Hakan Çalhanoglu (I). Ast: 75.222.

* París SG 1-Atlético Madrid 2. Goles: 14′ Warren Zaïre-Emery (PSG); 18′ Nahuel Molina, 90+3′ Ángel Correa (AM). Ast: 47.369.

* Sparta Praga 1-Brest 2. Goles: 37′ Edimilson Fernandes, 80′ Kaan Kairinen, en contra (B); 90+2′ Víctor Olatunji (SP). Ast: 18.033.

* Feyenoord 1-Salzburgo 3. Goles: 45+2′, 58′ Karim Konate, 86′ Daouda Guindo (S); 81′ Anis Hadj Moussa (F). Exp: 80′ Chris-Kévin Nadje (F). Incidencia: 85′ Karim Konate (S) falló un penal. Ast: 42.774.

* Stuttgart 0-Atalanta 2. Goles: 51′ Ademola Lookman, 88′ Nicoló Zaniolo (A). Ast: 60.000.

* Bayern Múnich 1-Benfica 0. Gol: 67′ Jamal Musiala (BM). Ast: 75.000.

* Brujas 1-Aston Villa 0. Gol: 52′ Hans Vanaken, de penal (B). Ast: 23.466.

* Shakhtar Donetsk 2- Young Boys 1. Goles: 27′ Kastriot Imeri (YB); 31′ Oleksandr Zubkov; 41′ Georgiy Sudakov (ShD).