Robert Rojas no continuará en Vasco y debe retornar a River Plate

Robert Rojas no continuará en Vasco da Gama y deberá retornar a River Plate. El futbolista paraguayo no cumplió los objetivos fijados en el contrato para la compra automática del pase. Además, el Almirante no tiene intenciones de renovar con el defensor de 28 años, que este martes volvió a jugar después de tres meses.

Rojas llegó al club de Río de Janeiro en este 2024 en calidad de cedido. Antes, había sido prestado a Tigre, compartiendo plantel en los últimos seis meses de 2023 con Santiago Rojas y Blas Armoa. Sin posibilidad de renovar con los brasileños, el canterano de Guaraní regresará al Millonario para analizar y definir que rumbo tomar en la temporada 2025.

Robert Rojas en Vasco da Gama: 15 partidos

Rojas, quien también perdió un lugar en la selección de Paraguay, disputó solo 15 partidos en el año entre el Estadual Carioca (7), la Serie A (6) y la Copa de Brasil (3). El concepcionero reapareció el martes en la derrota 3-0 contra el puntero Botafogo de Roberto Jr. Fernández y Óscar Romero, ingresando a los 87 minutos por Paulo Henrique.